24 октября состоялось заседание Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АГДС

Фото: Акорда

Принято решение о зачислении 50 человек в Президентский молодежный кадровый резерв.

Отбор в Резерв проводился с июня по октябрь текущего года. В ходе приема документов на официальном сайте проекта зарегистрировались 31 859 человек, что свидетельствует о высоком интересе к проекту со стороны молодых специалистов страны.

Ключевым новшеством четвертого отбора стало формирование Резерва по отраслевым направлениям, наиболее востребованным для государственного аппарата. Зачисление кандидатов произведено в соответствии с установленными квотами. Полный список вновь зачисленных резервистов опубликован на официальном сайте проекта pkrezerv.gov.kz.

В течение трех лет с момента зачисления в Резерв резервисты могут быть назначены на политические государственные должности, административные государственные должности корпуса «А», а также руководящие должности корпуса «Б».