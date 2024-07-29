50 стартапов из ЦА пройдут программу резидентства в Кремниевой долине

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Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев подписал 4 контракта с Alchemist X, Stanford Healthcare Innovation Lab, Draper University, а также с Silkroad Innovation Hub. В результате 50 стартапов из Центральной Азии получат возможность пройти в этом году обучение и программу резидентства в Кремниевой долине.

«Пятимесячная интенсивная программа Alchemist в Кремниевой долине предназначена для «зрелых» B2B cтартапов и направлена на их поддержку для успешного выхода на американский рынок. Участники программы получат всестороннюю поддержку, включая помощь в заключении первых контрактов с клиентами, привлечение инвестиций, изучение потребностей клиентов, взаимодействие с опытными спикерами и наставниками, а также жилье в США и доступ к сообществу в Silkroad Innovation Hub», – пояснили в министерстве.

Отметим, из 81 заявки, поданной на участие в программе Alchemist X, отобрано 10 стартапов, которые отправятся на акселерацию в Кремниевую долину. Среди них: cybernet.ai (Казахстан), Parqour (Казахстан), Axellero.io (Казахстан), Workly (Узбекистан), Relog.ai (Казахстан), LoadConnect (Кыргызстан), Flowsell.me (Казахстан), JobEscape (Казахстан), Biometric.vision (Казахстан), PointAI (Узбекистан).

Также более 20 стартапов примут участие в программе Silicon Valley Residency Program, которая состоит из онлайн пре-акселерационной программы. По итогам этой программы будут отобраны стартапы для прохождения оффлайн программы в Silkroad Innovation Hub в Пало-Альто, Калифорния.

Министр встретился с представителем Draper University и подписал письмо о намерениях (LOI) для отправки 10 казахстанских стартапов на участие в осенней программе Hero Training. Встреча знаменует новый этап сотрудничества между Казахстаном и Draper University, направленного на развитие инновационных проектов и поддержку молодых предпринимателей.

Программа предназначена для начинающих (early) стартапов. Напомним, в прошлом году 27 казахстанских стартапов уже прошли программу Hero Training и добились значительных успехов, такие как проект Citix, который привлек инвестиции от Тима Дрейпера с оценкой в 100 миллионов долларов.

Вместе с тем, Жаслан Мадиев подписал меморандум с заведующим кафедрой медицинской школы Стэнфорда, кандидатом наук Майклом Снайдером, о запуске новой программы для 10 казахстанских стартапов в области глубоких технологий в здравоохранении. Программа будет проходить в Stanford Healthcare Innovation Lab и продлится шесть недель. Она предназначена для стартапов, работающих в ИИ в здравоохранении, геномике, биоинформатике, биологических науках, прецизионной медицине, нейронауке и психологии.

Участники программы получат возможность доработать свои продукты вместе с учеными из Стэнфорда, сформировать стратегии выхода на рынок США, создать каналы продаж и оптимизировать свои ключевые сообщения и маркетинговые материалы. Воркшопы и встречи будут проводиться в очном формате, а стартапы получат как групповые воркшопы и активности, так и индивидуальный коучинг от опытных предпринимателей и инвесторов.