51-й Конгресс УЕФА состоится в 2027 году в Астане

Футбол
67
Айман Аманжолова
корреспондент

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил, что 51-й Конгресс УЕФА пройдет 4 марта 2027 года в столице Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Соответствующее решение было объявлено на юбилейном 50-м Конгрессе УЕФА, который состоялся в Брюсселе. В работе Конгресса в столице Бельгии принял участие генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория.

Конгресс УЕФА является высшим руководящим органом европейского футбола и ежегодно объединяет представителей 55 национальных ассоциаций. В рамках мероприятия принимаются ключевые решения, определяющие стратегическое развитие футбола в Европе, утверждаются финансовые и организационные вопросы, рассматриваются вопросы проведения международных соревнований, а также избираются руководящие органы УЕФА.

Отметим, что 51-й Конгресс будет выборным. В ходе заседания состоятся выборы президента УЕФА, а также членов Исполнительного комитета организации. Таким образом, именно в Казахстане будут приняты решения, определяющие дальнейший вектор развития европейского футбола на ближайшие годы.

Право проведения Конгресса предоставляется странам-членам УЕФА в знак доверия и признания их вклада в развитие футбола. Проведение 51-го Конгресса станет одним из крупнейших международных футбольных мероприятий, когда-либо проходивших в Казахстане, и позволит укрепить позиции страны в европейском футбольном сообществе, а также расширить международное сотрудничество в сфере спорта.

Проведение Конгресса УЕФА в Казахстане станет значимым событием для отечественного футбола и подтверждением высокого уровня доверия со стороны европейского футбольного сообщества.

Организация и проведение Конгресса будут осуществляться за счет средств УЕФА. Реализация мероприятия не предусматривает использования средств государственного бюджета Казахстана и станет прямым вкладом европейской футбольной организации в развитие международного сотрудничества.

#Астана #футбол #УЕФА

