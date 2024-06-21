Amazon выплатит $5,9 млн штрафа за нарушения трудового законодательства в США

В мире, США
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Айман Аманжолова
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Власти провели расследование на двух складах в Калифорнии и обнаружили более 59 тыс. нарушений закона о лимитах на производительность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

Amazon оштрафовали на $5,9 млн за нарушение трудового законодательства.

По закону 2022 года, компания обязана давать рабочим письменные объяснения любых норм производительности, которые к ним применяются, а также объяснять дисциплинарные взыскания.

Комиссар по трудовой деятельности штата Лилия Гарсиа-Брауэр сообщила, что в период с октября по март Amazon нарушила закон более 59 тыс. раз на двух складах в Южной Калифорнии.

В результате рабочие сильно перерабатывали и от снижения концентрации внимания вырос травматизм на предприятии. Ранее компанию уже неоднократно штрафовали за нарушения законов о безопасности.

#работа #штраф #Калифорния #Амазон

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