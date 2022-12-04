6 человек спасены из горящего дома в Астане

В Астане загорелся балкон квартиры ЖК "Барыс сити", передает Кazpravda.kz.

Информация о загорании поступила на пульт диспетчерской ориентировочно в 8.30 утра.

На улице Туран началось возгорание балкона квартиры на втором этаже девятиэтажного дома. По данным пресс-службы МЧС РК никто не пострадал.

Местные жители напуганы. Многие покинули дом самостоятельно, другие сделали это с помощью спасателей.

"На место незамедлительно выехал личный состав и 3 единицы техники ДЧС города Астана. Начали эвакуацию граждан. Эвакуировано 6 человек.

В 8.48 минут усилиями пожарных достигнута локализация пожара. Его площадь составляет 20 кв. м.

Горели балкон и бытовые предметы в квартире", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Пожарные еще работают на месте события.

Они просят горожан быть осторожными. Ведь зачастую причиной балконных пожаров являются непотушенные сигареты, которые попадают в окна квартир нижних этажей.