6-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Шымкенте

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В Шымкенте из окна многоэтажки выпал мальчик, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"26 июня в 19:00 поступило сообщение о том, что 6-летний мальчик выпал из окна 3-го этажа многоэтажного жилого дома по улице Орынбай акына Енбекшинского района. На данный момент госпитализирован в тяжелом состоянии", - проинформировали в ведомстве.

Также в министерстве напомнили правила поведения, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить падение детей из окон.