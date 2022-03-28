Происшествия , Общество
6-месячного сына выронил пьяный отец в ВКО, ребенка не удалось спасти

В Восточно-Казахстанской области скончался шестимесячный ребенок после того, как его выронил из рук пьяный отец, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Осужденный М. сейчас отбывает наказание в колонии максимальной безопасности. Мужчину приговорили за убийство своего шестимесячного сына к 10 годам лишения свободы.

Михаил (имя изменено) лишился сына после того, как хотел ему поменять подгузник. В тот несчастный день он немного выпил.

«Жена вышла ненадолго, в зальной комнате лежал сын и начал кричать. Я решил прогуляться с сыном, по дороге купил выпить и вернулся домой. Начал раздевать ребенка, он остался лежать в майке и памперсе, потом я увидел, что он обкакался, снял подгузник и пошел подмыть его. Полотенца рядом не было, оно висело сбоку. Ребенок был у меня в руках, затем я вытер его и, когда шел с кухни, в коридоре линолеум был разрезан, и я, кажется, зацепился и начал падать. Ребенок вылетел с моих рук и упал в угол между шкафом и стеной и как-то зацепил стену. Я резко вытянул его на себя и пошел в зал. Потом положил его на диван и снял с него майку, вдруг он начал хрипеть и становиться синим. Я помню, что ударил кулаком об стену и не знал, что делать, у меня на тот момент не было телефона. Выбежал в подъезд к соседям и просил их, чтобы они посмотрели, что с ребенком.

Соседка взяла малыша и вызвала скорую. Я не думал, что все так серьезно, был выпивший и смутно помнил происходящее, у меня было такое шоковое состояние, не помню ничего.

Супруга меня не простила, конечно, я понимаю, она мать и с трудом переживает все это, но я не умышленно это сделал, получилось случайно из-за моего опьянения», – рассказал Михаил.

По его словам, в первые дни прибытия в колонию было тяжело, но психологи учреждения мне помогли, проводили со мной психокоррекционные работы. Очень благодарен за помощь психологам и сотрудникам за оказанную помощь.

«Сейчас я излечился от алкоголизма. Надеюсь, после освобождения вернусь домой, найду работу. Вряд ли теперь меня простит жена, но я надеюсь на лучшее», – отметил Михаил.

 

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