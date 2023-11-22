63 млн тенге исчезли со счета организации в Караганде после хакерской атаки

В Карагандинской области число обманутых телефонными и интернет-мошенниками уменьшилось по сравнению с началом года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона
Почти все обратившиеся в полицию в 4-м квартале знали о методах мошенников.
«Так, во время опроса одна из потерпевших – жительница Караганды – призналась: «Я имела представление, к каким способам прибегают мошенники, чтобы вызвать доверие к себе. Об этом много видео показывают по телевизору. Но не думала, что это коснется меня».
Сейчас по республике проводятся оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению телефонного мошенничества. И они дают результаты.
Так, подразделение «Киберпола» УП Караганды за хакерскую атаку на одну из городских организаций задержало жителя Темиртау. Он, используя вредоносную программу, похитил 63 млн тенге. Фигурант задержан. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям», – рассказал заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.
Также он сообщил, что сотрудники УП Темиртау задержали группу мошенников-лжеполицейских. Злоумышленники через телефоны потерпевших похищали их деньги. Ущерб составил 7 млн тенге. Подозреваемые водворены в ИВС.
Кроме того, в Алматы карагандинские полицейские задержали жителя соседнего государства. Он под видом сотрудника банка похитил 35 млн тенге казахстанцев. Мужчина арестован. Проводится расследование.
«Если Вам позвонили и представились сотрудниками банка или правоохранительных органов, сразу сбросьте звонок и позвоните на горячую линию банка или телефон 102. Будьте бдительны! Берегите себя!» – обратился А. Абильдин.