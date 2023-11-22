63 млн тенге исчезли со счета организации в Караганде после хакерской атаки

Почти все обратившиеся в полицию в 4-м квартале знали о методах мошенников.

«Так, во время опроса одна из потерпевших – жительница Караганды – призналась: «Я имела представление, к каким способам прибегают мошенники, чтобы вызвать доверие к себе. Об этом много видео показывают по телевизору. Но не думала, что это коснется меня».

Сейчас по республике проводятся оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению телефонного мошенничества. И они дают результаты.

Так, подразделение «Киберпола» УП Караганды за хакерскую атаку на одну из городских организаций задержало жителя Темиртау. Он, используя вредоносную программу, похитил 63 млн тенге. Фигурант задержан. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям», – рассказал заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.