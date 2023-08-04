68 школ в Казахстане не успевают отремонтировать к новому учебному году

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Министерство просвещения Казахстана начало комплексный мониторинг организаций образования по подготовке к новому учебному году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Цель мониторинга – определение состояния готовности школ к новому учебному году, обеспечение учащихся комфортными и безопасными условиями для получения знаний.

Представители министерства детально проанализировали текущее состояние школ, их ресурсы и соответствие требованиям нормативных правовых актов в области образования.

«По результатам мониторинга выявлено, что в 68 школах ремонтные работы не завершатся к началу нового учебного года. Это школы Актюбинской (12), Алматинской (10), Атырауской (10), Акмолинской (7), Туркестанской (5), Жамбылской (5), Костанайской (3), Западно-Казахстанской (2), Северо-Казахстанской (4), Восточно-Казахстанской (2), Карагандинской (1), Абайской (1), Улытауской (1) областей и города Алматы (5).

Акиматам до начала учебного года рекомендовано предпринять необходимые меры по обеспечению безопасности, подготовки учебных программ. В случае, если подрядные компании не завершат в срок начатые работы, управления образования определят временные места дислокации обучающихся для организации учебно-воспитательного процесса и подвоза обучающихся к организации образования и обратно домой», – пояснили в Минпросвещения.

Очередной мониторинг ведомство запланировало на конец августа.

#Образование #школа #ремонт #Минпросвещения

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