Семерых казахстанцев и иностранца осудили за пропаганду терроризма

Нарушителей приговорили к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники Комитета национальной безопасности РК завершили расследование уголовного дела в отношении семерых граждан Казахстана и одного иностранца по фактам организации и участия в деятельности религиозно-экстремистской организации и пропаганды терроризма, сообщает Kazpravda.kz.

«Следствие установило, что осужденные распространяли в окружении идеологию, насаждали ненависть к светскому образу жизни и конституционному строю. В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства», — рассказали в КНБ.

В комитете отметили, что трое из осужденных уже были ранее судимы за совершение аналогичных преступлений.

Военным судом Акмолинского гарнизона они приговорены к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет.

Приговор вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.