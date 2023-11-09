7 новых школ откроют в Астане

Культура и общество
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Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых школ в городе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Фото: с сайта акимата Астаны

«Продолжаем работать над строительством инфраструктурных и социальных объектов. К примеру, в течение этого учебного года откроем еще 7 школ. Ознакомился с ходом строительства данных учебных заведений. Это школы, расположенные на пересечении ул. Карасай батыра и Буланты, пр. Туран и ул.№24. Также на территории действующих школ появятся новые корпуса: в жилом массиве «Кирпичный», по ул. Тархана, 16, ул. Таха Хусейна 5/1, ул. Каркабат, 17, пр. Кабанбай батыра 9/1. Ранее - в начале учебного года – открыли 4 школы.

Кроме того, по поручению главы государства, в столице приступили к реализации нацпроекта «Комфортная школа». В рамках проекта в течение 2024-2025 гг. будет построено 24 комфортные школы. Они позволят создать почти 90 тыс. ученических мест (в 2 смены). 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Есиль и Нура. Как раз в этих районах сейчас имеется наибольшая потребность в школах.

Всего до 2027 года планируем построить 65 школ почти на 180 тыс. ученических мест (в 2 смены). Данные меры позволят решить не только текущую проблему перегруженности школ, но и в будущем полностью исключить вопросы дефицита мест. Учебными заведениями охватываем все районы города, в том числе жилые массивы», - написал аким столицы.

Ранее стало известно, какую мебель будут закупать для нацпроекта "Комфортная школа".

#Астана #школа #аким #Касымбек

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