Какую мебель будут закупать для нацпроекта "Комфортная школа"

Общество, Образование
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Искакова Айдана
корреспондент

Правительство РК внесло изменения и дополнения в Национальный проект "Комфортная школа"

Фото: primeminister.kz

Мебель и отделочные материалы отечественного производства будут закупать для нацпроекта "Комфортная школа", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера РК.

Отмечается, что правительство РК внесло изменения и дополнения в Национальный проект "Комфортная школа", предусматривающие расширение участия отечественных производителей мебели и отделочных материалов в его реализации.

Так, по данным пресс-службы, в ходе строительства школ нового формата вся мебель будет закупаться у казахстанских товаропроизводителей. При этом материалы, применяемые в отделке наружных фасадов, также будут преимущественно отечественного производства.

В качестве дополнительной меры поддержки предпринимателей предусматривается использование предварительных контрактов, которые позволят планировать долгосрочные поставки и привлекать финансирование на выгодных условиях.

Стоит отметить, что министерством просвещения совместно с местными исполнительными органами определены все необходимые технические характеристики на мебель и оборудование для оснащения строящихся школ. Для качественной реализации принятых правительством РК изменений будет проводиться мониторинг показателей доли внутристрановой ценности.

На сегодняшний день также готовится информационная система для осуществления общественного мониторинга. Таким образом, у каждого казахстанца будет возможность наблюдать за ходом строительства школ через публичный дашборд. Для этого сейчас на каждом объекте устанавливаются камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе напомнили, что Национальный проект "Комфортная школа" реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. В его рамках планируется открытие 369 школ на 740 тыс. ученических мест, что позволит решить проблемы аварийных школ и трехсменного обучения в стране.

На реализацию Национального проекта из республиканского бюджета на 2023-2025 годы предусмотрено выделение 2,4 трлн тенге. В 2023 году было запланировано начало строительства 217 школ на 461 тыс. мест с их введением до конца следующего года. В свою очередь, в 2024 году планируется начало строительства 152 школ на 279 тыс. ученических мест с открытием в 2025 году.

#школа #строительство #Комфортная школа #мебель #стройматериалы

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