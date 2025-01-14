700 школьников из 15 стран участвуют в олимпиаде в Астане

В Астане стартовала 21-я Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике IZhO 2025, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

Торжественное открытие олимпиады, которая впервые проводится в столице, состоялось во Дворце мира и согласия, собрав 850 гостей и участников мероприятия.

В этом году в олимпиаде принимают участие около 700 школьников и 150 руководителей из 15 стран, среди которых Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Россия, Беларусь, Армения, Азербайджан, Турция, Грузия, Болгария, Румыния, Сербия и Монголия. Участники были отобраны по итогам национальных олимпиад.

«Олимпиада продлится пять дней и будет состоять из двух туров. Задачи по сложности соответствуют программе специализированных классов и составлены международным жюри. Председателем жюри является академик НАН РК Аскар Жумадильдаев», — отметил заместитель директора Республиканского научно-практического центра «Дарын» Нурлан Жумагельди.

По итогам олимпиады победители и призеры получат дипломы и медали, а все участники — сертификаты и памятные подарки. Организаторами выступают Министерство просвещения РК, РНПЦ «Дарын» и Республиканская физико-математическая школа.