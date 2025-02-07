700 жителей Павлодарской области оштрафовали за ночной шум

Такая статистика с начала года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В Павлодаре жительница дома на улице Горького пожаловалась на соседа, который ежедневно в ночное время громко слушает музыку. Громкая музыка также была слышна и в доме на улице Ломова. Жилец квартиры на улице Айманова тоже слушал музыку «на всю катушку». За нарушение тишины все виновные были привлечены к ответственности, их штрафовали.

Полицейские отметили, что с 22.00 до 09.00 часов в будние дни, а также с 23.00 до 10.00 часов в выходные и праздничные дни громкая музыка, пение, шумные игры с детьми и строительные работы могут нарушать тишину.