Фото: Polisia.kz

Среди освобожденных — 34-летняя жительница Павлодара, отбывавшая наказание за мошенничество и приговоренная к четырем годам и семи месяцам лишения свободы.

Период нахождения в учреждении стал для нее серьезным жизненным уроком и возможностью переосмыслить прошлое. Во время отбывания наказания женщина активно участвовала в мероприятиях учреждения, соблюдала установленный порядок, добросовестно трудилась и проявляла уважительное отношение к окружающим. Положительная характеристика и стремление к исправлению стали основанием для условно-досрочного освобождения. У ворот колонии освобожденную встретил ее 78-летний отец.

На протяжении всего срока он поддерживал дочь письмами, телефонными разговорами и верой в ее возвращение домой.

— Мне 34 года, у меня пока нет собственной семьи и детей. Самыми близкими для меня всегда оставались родители, которых я когда-то сильно подвела. Именно они поддерживали меня и давали надежду на будущее. Сейчас я намерена начать жизнь с чистого листа, создать семью, жить достойно и быть полезной обществу и своим родителям, — поделилась освобожденная.