8 трлн тенге направят на поддержку реального сектора для роста экономики

Экономика
75

Правительство обеспечит рост ВВП на уровне не менее 5% и направит порядка 8 трлн тенге на поддержку реального сектора экономики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О механизмах реализации поручений Президента, данных на Национальном Курултае, доложил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По его словам, для повышения благосостояния граждан продолжится программа макроэкономической стабилизации. Объем инвестиций в основной капитал планируется довести до 18% от ВВП. Комплекс мер позволит обеспечить рост реальных доходов населения выше 2-3%.

- В рамках Проактивной политики экономического роста будет создан государственный механизм по организации новых производственных мощностей, обеспечивающих рост валовой добавленной стоимости, экспортных поступлений и производительности труда. Основной акцент будет сделан на развитие кластеров глубокой переработки, направленных на экспорт и импортозамещение, — проинформировал вице-премьер Серик Жумангарин.

Также он сообщил, что в рамках реализации поручений Главы государства Правительство примет комплекс мер для снижения уровня инфляции до коридора 9-11%.

Для стабилизации цен с этого года перечень социально значимых продовольственных товаров расширен с 19 до 31 позиции. Также будет строго контролироваться влияние повышения тарифов субъектов естественных монополий. Оно будет ограничено в увязке с целевыми параметрами инфляции.

Кроме того, по информации вице-премьера, для удобства бизнеса и эффективного внедрения Налогового кодекса создан специальный Проектный офис. Он станет единым окном для консультаций и сопровождения. Разъяснительная работа уже охватила 130 тыс.предпринимателей, налажен конструктивный диалог для учета мнений и предложений.

- Планируемые меры создадут базу для дальнейшего устойчивого и качественного роста, который будет сопровождаться повышением благосостояния населения страны. Все конструктивные предложения будут изучены внимательно, по итогам будет определена целесообразность и необходимость внесения поправок, — подчеркнул вице-премьер.

#цены #продукты #инфляция #экономика

Популярное

Все
Пространство открытого и ответственного диалога
Горводоканал все же наказали
Определился состав на Олимпиаду
«Шахтер» намерен вернуться в Премьер-лигу
Ответ актуальным запросам современности
Усилили тренерский штаб
От Мельбурна до Астаны
Снег, камера – «Мотор!»
Диалог на языке символов
Возвращенная государству земля – это новые возможности для сельчан
Макинцы готовятся к новосельям
В Алматы вернулась «Летучая мышь»
Грандиозные поединки
Низкий поклон героям
Театр нового формата
Курсанты покорили пик
К спортивной биографии добавил армейскую
Бой начинается задолго до первого выстрела
Логичное продолжение политической модернизации
Вся история стройки – в одном документе
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Двенадцать друзей в одном строю
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
В отдаленном ауле – новая школа
«Кайсар» метит в призеры?
Четвертый проигрыш подряд
В селе – новая школа
ДУМК объявило даты мусульманских праздников на 2026 год
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Цены на золото и серебро вновь бьют рекорд
Меры по стабилизации инфляции обсудили в Правительстве РК
Казахстан увеличивает сельхоз-экспорт в Германию
Как изменится животноводство к 2030 году в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]