Правительство обеспечит рост ВВП на уровне не менее 5% и направит порядка 8 трлн тенге на поддержку реального сектора экономики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О механизмах реализации поручений Президента, данных на Национальном Курултае, доложил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По его словам, для повышения благосостояния граждан продолжится программа макроэкономической стабилизации. Объем инвестиций в основной капитал планируется довести до 18% от ВВП. Комплекс мер позволит обеспечить рост реальных доходов населения выше 2-3%.

- В рамках Проактивной политики экономического роста будет создан государственный механизм по организации новых производственных мощностей, обеспечивающих рост валовой добавленной стоимости, экспортных поступлений и производительности труда. Основной акцент будет сделан на развитие кластеров глубокой переработки, направленных на экспорт и импортозамещение, — проинформировал вице-премьер Серик Жумангарин.

Также он сообщил, что в рамках реализации поручений Главы государства Правительство примет комплекс мер для снижения уровня инфляции до коридора 9-11%.

Для стабилизации цен с этого года перечень социально значимых продовольственных товаров расширен с 19 до 31 позиции. Также будет строго контролироваться влияние повышения тарифов субъектов естественных монополий. Оно будет ограничено в увязке с целевыми параметрами инфляции.

Кроме того, по информации вице-премьера, для удобства бизнеса и эффективного внедрения Налогового кодекса создан специальный Проектный офис. Он станет единым окном для консультаций и сопровождения. Разъяснительная работа уже охватила 130 тыс.предпринимателей, налажен конструктивный диалог для учета мнений и предложений.