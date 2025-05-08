80-летие Победы: где запустят праздничный салют в Астане
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Фейерверки будут запущены 9 мая в 22:00 с двух локаций
В столице в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, организованный за счёт спонсорских средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат
Фейерверки будут запущены 9 мая в 22:00 с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту «Атырау». На каждой локации будет произведено порядка 4 тыс. выстрелов.
Ранее стало известно, что в Астане запланировано порядка 100 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая – Дня защитника Отечества и 9 мая – 80 летию со дня Победы в ВОВ. Подробнее об этом можно прочитать здесь.