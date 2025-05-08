Фейерверки будут запущены 9 мая в 22:00 с двух локаций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, организованный за счёт спонсорских средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фейерверки будут запущены 9 мая в 22:00 с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту «Атырау». На каждой локации будет произведено порядка 4 тыс. выстрелов.

Ранее стало известно, что в Астане запланировано порядка 100 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая – Дня защитника Отечества и 9 мая – 80 летию со дня Победы в ВОВ. Подробнее об этом можно прочитать здесь.