80 новых поисковых и разведочных скважин пробурят в Казахстане

Нефть и Газ
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Для поиска новых месторождений углеводородов недропользователями в 2024 году планируется бурение свыше 80 поисковых и разведочных скважин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Изображение: Kazpravda.kz

Как сообщил на брифинге вице-министр энергетики Асхат Хасенов, учитывая ежегодное падение добычи нефти на месторождениях Кызылординской области, в этом году начнется бурение глубокой поисковой скважины на участке Тургай-палеозой глубиной 5 500 метров с целью обнаружения перспективных на нефть и газ структур.

Также, в 2024 году будет пробурена поисковая скважина на морской структуре Абай в казахстанском секторе Каспийского моря.

Прорабатываются вопросы по началу бурения глубоких скважин на участках:

- Каратон Подсолевой (ТОО "Karaton Operating", глубина 5 500 м);

- в Адайском блоке (ТОО "Ocean Petroleum", глубина 6 900 м);

- в структуре Максат (ТОО "Фирма АЛМЭКС ПЛЮС", глубина 6 200 м);

- на участке Сай-Утес (филиал Sinopec, глубина 5 250 м);

- в блоке А (ТОО "5А Ойл", глубина 6900 м).

#нефть #Минэнерго #скважина #бурение #планы

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