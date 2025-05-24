83 ведра марихуаны изъято у жителя Шымкента
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При координации прокуратуры города департаментом полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность фитолаборатории по производству наркотических средств в виде марихуаны, передает Kazpravda.kz
Из незаконного оборота в специально оборудованном помещении изъято 83 синих пластиковых вёдер с марихуаной, а также в полиэтиленовых пакетиках обнаружены распакованные наркотические вещества и электронные весы.
В настоящее время организатор задержан и взят под стражу.
Проводиться досудебное расследование по ст.ст.297, 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
По данным статьям предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.