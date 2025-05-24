При координации прокуратуры города департаментом полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность фитолаборатории по производству наркотических средств в виде марихуаны, передает Kazpravda.kz

Фото: czm-fond.ru

Из незаконного оборота в специально оборудованном помещении изъято 83 синих пластиковых вёдер с марихуаной, а также в полиэтиленовых пакетиках обнаружены распакованные наркотические вещества и электронные весы.

В настоящее время организатор задержан и взят под стражу.

Проводиться досудебное расследование по ст.ст.297, 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По данным статьям предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.