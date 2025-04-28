В НИИ кардиологии и внутренних болезней состоялся мастер-класс под руководством ведущего эксперта в области сердечно-сосудистой хирургии, профессора Каролинского института (Стокгольм, Швеция) Наузада Салеха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Минздрав

С участием шведского профессора успешно выполнены сложные операции по эндоваскулярной замене аортального клапана 7 пациентам.

«Подобные малоинвазивные хирургические вмешательства проводят пациентам с тяжелыми сосудистыми заболеваниями сердца, которым противопоказаны открытые операции. Один из пациентов - 87 летний Михаил Федорович поступил с критическим стенозом аортального клапана. Его беспокоили давящие боли в области сердца, сердцебиение, возникающее даже в покое, одышка, головная боль», - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что благодаря высокотехнологичной медицине возрастные пациенты, как Михаил Федорович, со сложной патологией сердца обретают новый шанс на жизнь и восстанавливаются после операции в короткие сроки.

Профессор Салех поделился своими знаниями и опытом с интервенционными кардиологами клиники, что позволит существенно повысить уровень оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в замене аортального клапана.