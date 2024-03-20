880 млн тенге получили казахстанцы в виде страховых выплат из ГАК

Эти деньги получили 900 застрахованных казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: пресс-служба Минтруда

По данным ведомства, председатель правления АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» Аида Курмангалиева рассказала об итогах деятельности организации за 2023 год.

Аида Курмангалиева отметила, что в настоящее время в Казахстане действует трехуровневая система социальной защиты пострадавших на производстве работников: государственные пособия по инвалидности или потере кормильца, социальные выплаты из Госфонда соцстрахования и страховые выплаты из компаний по страхованию жизни.

При заключении договора об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей и наступлении страхового случая по утрате профессиональной трудоспособности, производятся несколько видов выплат.

Первый. Возмещение вреда, связанного с утратой заработка работником. Размер данной выплаты зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности, среднемесячного заработка пострадавшего работника.

Второй. В случае смерти работника на производстве: страховые выплаты производятся детям погибшего до 18 лет; учащимся до окончания учёбы в возрасте от 18 до 23 лет; неработающему супругу/супруге до достижения младшего ребенка 14 лет; родителям (пенсионеры, находившиеся на иждивении) – пожизненно. Кроме того, производится единовременная выплата на погребение в размере 100 МРП.

Третий. Возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья. Размер возмещения данных расходов зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Так, если у работника степень утраты трудоспособности установлена 30-59%, то ему возмещаются расходы до 500 МРП, 60-89% – до 750 МРП, 90-100% – до 1000 МРП.

«Ответственность и обязанность по заключению договора обязательного страхования работника от несчастных случаев возложена на работодателя. В большинстве случаев работодатель осознаёт необходимость в страховании своих работников. За уклонение от заключения договора страхования предусматривается штраф», – рассказала Аида Курмангалиева.

Также она добавила, что объем собранных страховых премий по договорам обязательного страхования работников при исполнении трудовых обязанностей по итогам 2023 года составляет 723 млн тенге, за 2 месяцев текущего года – 78 млн тенге.

«Страховые выплаты за 2023 год получили порядка 900 человек на сумму 880 млн тенге. В частности, на возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья (на лекарственные средства сверх ГОМБП, техсредства реабилитации, санаторно-курортное лечение и т.д.), выплачено порядка 1 млн тенге. Периодические выплаты по договору аннуитетного страхования в связи с утратой профессиональной трудоспособности и потери кормильца (ежемесячные выплаты лицам с инвалидностью, иждивенцам) составили 878 млн тенге. На расходы на погребение пострадавшего работника, в случае его смерти, направлен 1 млн тенге», – проинформировала председатель правления ГАК.

Вместе с тем в Казахстане, по официальным данным, ежегодно на производстве травмируется в среднем 2 тыс. работников. Ежегодно в стране регистрируется в среднем 500 профессиональных заболеваний.

«Одним из основных проблемных вопросов является неполный охват обязательным страхованием. По данным Минтруда, ежегодно только порядка 58% работодателей заключают договоры страхования от несчастных случаев на производстве. В настоящее время государственными инспекторами труда начата работа по мониторингу на предмет того, застраховано предприятие или нет», – рассказала Курмангалиева.

В рамках реализации поручения главы государства с 1 января 2024 года внедрены основные подходы по повышению социального обеспечения работников, занятых во вредных условиях труда. Это внедрение специальной социальной выплаты (ССВ) для работников, длительное время занятых во вредных условиях; совершенствование системы обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей; осуществление страховых выплат лицам, получившим травмы до 2015 года, пожизненно (снятие действующих ограничений регрессникам).

Основными условиями назначения это выплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов не менее 84 месяцев (7 лет).

Средний размер спецсоцвыплаты для лиц, работающих во вредных условиях труда, составляет порядка 208 тыс. тенге и состоит из специального профессионального госпособия из республиканского бюджета в размере 2 ПМ (86 814 тенге); страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования в размере 1 ПМ (43 407 тенге); профессиональной выплаты за счет средств работодателя в размере 1 ПМ (43 407 тенге); пенсионной выплаты из ЕНПФ.

На сегодняшний день за страховой выплатой в рамках назначения ССВ в ГАК обратились 13 человек.