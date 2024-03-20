880 млн тенге получили казахстанцы в виде страховых выплат из ГАК

Эти деньги получили 900 застрахованных казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда
По данным ведомства, председатель правления АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» Аида Курмангалиева рассказала об итогах деятельности организации за 2023 год.
Аида Курмангалиева отметила, что в настоящее время в Казахстане действует трехуровневая система социальной защиты пострадавших на производстве работников: государственные пособия по инвалидности или потере кормильца, социальные выплаты из Госфонда соцстрахования и страховые выплаты из компаний по страхованию жизни.
При заключении договора об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей и наступлении страхового случая по утрате профессиональной трудоспособности, производятся несколько видов выплат.
Первый. Возмещение вреда, связанного с утратой заработка работником. Размер данной выплаты зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности, среднемесячного заработка пострадавшего работника.
Второй. В случае смерти работника на производстве: страховые выплаты производятся детям погибшего до 18 лет; учащимся до окончания учёбы в возрасте от 18 до 23 лет; неработающему супругу/супруге до достижения младшего ребенка 14 лет; родителям (пенсионеры, находившиеся на иждивении) – пожизненно. Кроме того, производится единовременная выплата на погребение в размере 100 МРП.
Третий. Возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья. Размер возмещения данных расходов зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности.
Так, если у работника степень утраты трудоспособности установлена 30-59%, то ему возмещаются расходы до 500 МРП, 60-89% – до 750 МРП, 90-100% – до 1000 МРП.
«Ответственность и обязанность по заключению договора обязательного страхования работника от несчастных случаев возложена на работодателя. В большинстве случаев работодатель осознаёт необходимость в страховании своих работников. За уклонение от заключения договора страхования предусматривается штраф», – рассказала Аида Курмангалиева.
Также она добавила, что объем собранных страховых премий по договорам обязательного страхования работников при исполнении трудовых обязанностей по итогам 2023 года составляет 723 млн тенге, за 2 месяцев текущего года – 78 млн тенге.
«Страховые выплаты за 2023 год получили порядка 900 человек на сумму 880 млн тенге. В частности, на возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья (на лекарственные средства сверх ГОМБП, техсредства реабилитации, санаторно-курортное лечение и т.д.), выплачено порядка 1 млн тенге. Периодические выплаты по договору аннуитетного страхования в связи с утратой профессиональной трудоспособности и потери кормильца (ежемесячные выплаты лицам с инвалидностью, иждивенцам) составили 878 млн тенге. На расходы на погребение пострадавшего работника, в случае его смерти, направлен 1 млн тенге», – проинформировала председатель правления ГАК.
Вместе с тем в Казахстане, по официальным данным, ежегодно на производстве травмируется в среднем 2 тыс. работников. Ежегодно в стране регистрируется в среднем 500 профессиональных заболеваний.
«Одним из основных проблемных вопросов является неполный охват обязательным страхованием. По данным Минтруда, ежегодно только порядка 58% работодателей заключают договоры страхования от несчастных случаев на производстве. В настоящее время государственными инспекторами труда начата работа по мониторингу на предмет того, застраховано предприятие или нет», – рассказала Курмангалиева.
В рамках реализации поручения главы государства с 1 января 2024 года внедрены основные подходы по повышению социального обеспечения работников, занятых во вредных условиях труда. Это внедрение специальной социальной выплаты (ССВ) для работников, длительное время занятых во вредных условиях; совершенствование системы обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей; осуществление страховых выплат лицам, получившим травмы до 2015 года, пожизненно (снятие действующих ограничений регрессникам).
Основными условиями назначения это выплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов не менее 84 месяцев (7 лет).
Средний размер спецсоцвыплаты для лиц, работающих во вредных условиях труда, составляет порядка 208 тыс. тенге и состоит из специального профессионального госпособия из республиканского бюджета в размере 2 ПМ (86 814 тенге); страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования в размере 1 ПМ (43 407 тенге); профессиональной выплаты за счет средств работодателя в размере 1 ПМ (43 407 тенге); пенсионной выплаты из ЕНПФ.
На сегодняшний день за страховой выплатой в рамках назначения ССВ в ГАК обратились 13 человек.