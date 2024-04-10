90 литров наркотиков в банках из-под Cola пытались провезти преступники - КНБ

Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидирован канал контрабанды крупной партии метамфетамина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

Фото: КНБ РК

Так, в Шымкенте при получении наркотиков задержан иностранец, подозреваемый в организации данного канала.

В ходе досмотра большегрузного автотранспорта обнаружено и изъято свыше 90 литров наркотиков, растворенных в напитке Cola. Экспертизой установлено, что концентрация запрещенных веществ в составе жидкости составляет более 80%.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.