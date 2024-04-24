90 тысяч саженцев высадят в Карагандинской области

Массовое восстановление сгоревшего в районе Кирзавода леса проводится в рамках акции «Таза Қазақстан». Посадку здесь саженцев сос­ны приурочили к 90-летию города Караганды.

Фото: sadnazakaz.ru

Кроме того, активисты и неравнодушные горожане сажают деревья в скверах, парках и во дворах домов. В парке Майкудука, например, появилась новая аллея из пятисот саженцев – Жас­тар аллеясы. Всего в областном центре появятся три тысячи новых саженцев.

Участвующий в экологической акции секретарь городского маслихата Алтынторе Букенов призвал жителей быть активнее в озеленении и очистке городских территорий. Посадка деревь­ев – это не только забота об экологии, но и возможность оставить след на земле, память о себе, отметил он.

Продолжают озеленение и в Темиртау. В экологической акции приняли участие представители общественного экодвижения «Отражение» и активные жители. Ухаживать за новыми саженцами будут также сотрудники городского управления парками и скверами. Всего в Темиртау планируют посадить более пяти тысяч деревьев.

– Озеленением города мы с ребятами занимаемся четвертый год. Раздаем саженцы жителям, которые берут на себя ответственность по уходу за деревьями. По итогам трех лет мы видим, что приживаемость насаждений составила 90%. Значит горожане ответственно относятся к уходу за деревьями, – отметила руководитель экоактивистов Елена Варганова.

Молодые тополя появились и на проспекте Победы в Абае. Город пополнился 150 новыми деревьями. В Каркаралинске посадили 200 саженцев акации, тополя и карагача.