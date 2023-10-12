Почти тысячу фактов завышения цен на лекарства выявил комитет медфармконтроля

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Комитет медфармконтроля озвучил количество нарушений предельных цен на лекарства за последние несколько лет, передает корреспондент Kazpravda.kz на пресс-службу ведомства. 

Фото: Kazpravda.kz

"На сегодня утверждены предельные цены на 6890 торговых наименований лекарственных средств. В зависимости от конкурентной среды цена может быть реализована ниже предельной цены. Согласно анализу цен, на текущий момент по сравнению с прошлым годом наблюдается сезонный рост цен на лекарства, но не более установленных предельных цен. Также виден рост предельной цены на препарат "Линекс" по сравнению с 2022 годом на 8.3%, – рассказали в пресс-службе комитета.

Там напомнили, что за реализацию препарата выше утвержденной предельной цены предусмотрена адмответственность.

Так, за 2020-2023 годы выявлено 915 фактов превышения предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия с наложением штрафа на сумму более 243,9 млн. тенге. Сообщается, что нарушители наказаны штрафами на общую сумму более 243,9 млн тенге, из них:

- в 2020 году наложен штраф на сумму более 237,1 млн тенге по 863 фактам;

- в 2021 году наложен штраф на сумму более 5,2 млн тенге по 41 факту превышения предельной цены;

- в 2022 году наложен штраф на сумму 1 млн тенге по 7 фактам.

За 1 полугодие 2023 года выявлено 4 факта и наложен штраф на 0,6 млн тенге.

Ранее сообщалось, в каких случаях можно вернуть лекарство в аптеку.

#цены #нарушения #лекарства

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