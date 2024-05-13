Почти млн кубометров воды из Узбекистана получит Казахстан в поливной период

Международное сотрудничество, Водное хозяйство
159
Дана Аменова
Корреспондент

О переговорах сообщили в Минводы

Фото: пресс-служба Минводы

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов принял участие в 86-м заседании межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, в которую входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, передает Kazpravda.kz.

По итогам встречи министр договорился о подаче 922 млн кубометров воды в Казахстан, которая поступит по межгосударственному каналу «Достык» в поливной сезон. При этом в Шардаринском водохранилище Туркестанской области собрано 4,8 млрд кубометров воды.

В Токтогульском водохранилище на территории Кыргызстана, вода из которого используется для полива полей на юге Казахстана, собрано 8 млрд кубометров.

Также на заседании был утвержден прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ до 30 сентября.

Отдельно участники заседания обсудили работу в рамках международного фонда спасения Арала, в котором с начала года председательствует РК. На сегодня Казахстан завершил все организационные работы.

Кроме того, разрабатывается проект соглашения «О создании механизма водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии».

«Наша первостепенная задача сейчас - собрать паводковую воду. Мы направляем ее в Каспий, Балхаш, Камыш-Самарские озера, из Улытауской области - в озера Кызылординской области и др. Но вместе с тем, важно обеспечить водой южные регионы. И в этом вопросе водная дипломатия очень важна», – подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Следующее заседание МКВК пройдет в сентябре этого года в Туркменистане, добавили в Минводы.

#Узбекистан #вода #канал #полив #Достык #сезон #Минводы

Популярное

Все
В суде определили вопросы для присяжных по делу Бишимбаева
Пик паводка ожидается в Атырау
Решение по ценам и объемам продаж бензина и дизеля пояснили в Минэнерго
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
Сотни армейцев перебросят для защиты Сарайшыка от наводнения
Почти млн кубометров воды из Узбекистана получит Казахстан в поливной период
Не менее 311 человек стали жертвами наводнений в Афганистане
Трудоустроиться в пострадавших от паводков регионах предлагают безработным казахстанцам
Парады фонарей проходят в Сеуле
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Токаев: Место для подвигов есть и в мирное время
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
Казахстан и Турция будут сотрудничать в области перевозок комбинированных грузов
Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности
Страны СНГ будут сотрудничать в области санитарно-эпидемиологической безопасности
Президент утвердил поправки в закон по вопросам науки и образования
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Легенда дзюдо Сёхэй Оно проведет мастер-классы в Казахстане
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО

Читайте также

Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
Паводки: Сербия выделила Казахстану 1 млн евро для строител…
Главы МИД Азербайджана и Армении поблагодарили Казахстан за…
Президент - о рынке ЕАЭС: Важно полностью устранить практик…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]