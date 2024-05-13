Почти млн кубометров воды из Узбекистана получит Казахстан в поливной период

Фото: пресс-служба Минводы

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов принял участие в 86-м заседании межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, в которую входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, передает Kazpravda.kz.

По итогам встречи министр договорился о подаче 922 млн кубометров воды в Казахстан, которая поступит по межгосударственному каналу «Достык» в поливной сезон. При этом в Шардаринском водохранилище Туркестанской области собрано 4,8 млрд кубометров воды.

В Токтогульском водохранилище на территории Кыргызстана, вода из которого используется для полива полей на юге Казахстана, собрано 8 млрд кубометров.

Также на заседании был утвержден прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ до 30 сентября.

Отдельно участники заседания обсудили работу в рамках международного фонда спасения Арала, в котором с начала года председательствует РК. На сегодня Казахстан завершил все организационные работы.

Кроме того, разрабатывается проект соглашения «О создании механизма водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии».

«Наша первостепенная задача сейчас - собрать паводковую воду. Мы направляем ее в Каспий, Балхаш, Камыш-Самарские озера, из Улытауской области - в озера Кызылординской области и др. Но вместе с тем, важно обеспечить водой южные регионы. И в этом вопросе водная дипломатия очень важна», – подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Следующее заседание МКВК пройдет в сентябре этого года в Туркменистане, добавили в Минводы.