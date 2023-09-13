...А хорошо жить – еще лучше!

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Кадиша Ныгмет

Благодаря мерам государственной поддержки 100 тыс. семей, получавших адресную социальную помощь в 2022 году, вышли из состояния бедности.

Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи. АСП предусматривает ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума; предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребенка; содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

На 2022-й численность получателей АСП составила 141,5 тыс. семей (728,7 тыс. человек), на 1 августа этого года АСП получили 102,7 тыс. семей (538,9 тыс. человек). В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП на 1 августа текущего года отмечается в Туркестанской области – 25,1 тыс. семей, или 24,4%, и Шымкенте – 11,1 тыс. семей, или 10,8%. Наименьшее количество назначений АСП зафиксировано в области Улытау – 459 семей, или 0,4%, и Атырауской области – 903 семьи, или 0,9%.

В структуре получателей АСП подавляющее большинство – дети: 65,9%, или 355,2 тыс. человек. 14,9%, или 80,1 тыс. человек – работающие граждане; 13%, или 70 тыс. человек – лица, ухаживающие за детьми, пожилыми людьми, инвалидами; оставшиеся 6,2% приходятся на другие категории граждан. В результате принимаемых мер, в особенности вовлечения в активные меры содействия занятости, в 2022 году из 141,5 тыс. семей, получивших адресную социальную помощь, 100,4 тыс. семей, успешно воспользовавшихся предоставленной возможностью для нормализации своей жизни, вышли из состояния бедности.

Одной из таких стала семья Акниет Алтынбай из Кызылжарского района Северо-Казахстанской облас­ти, переехавшая из южного региона. Супруги решили заняться животноводством, для этих целей взяли микрокредит.

– У нас четверо несовершеннолетних детей, мы являлись получателями АСП. Пока супруг развивал животноводство, я, находясь в декретном отпуске, занялась изготовлением домашней выпечки и кондитерских изделий, принимала заказы на семейные торжества и праздники. Позже я устроилась на работу в среднюю школу в качестве социального педагога.
В результате моя семья вышла из числа получателей АСП, – рассказала Акниет Алтынбай.

#господдержка #семьи #АСП #социальное обеспечение

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