За эти годы мечеть перестала быть исключительно культовым со­оружением – она является ярким образцом городского зодчества начала XX века, эмоциональным символом старого города и важной исторической локацией, напоминающей о сплоченности людей разных национальностей и вероисповеданий, принимавших участие в ее создании и позднее – в восстановлении.

По судьбе этой мечети можно изучать историю города. В архивах сохранились данные о сильнейшем пожаре 1901 года, который был губителен для уездного города, – полностью сгорела в нем и первая павлодарская деревянная мечеть, построенная в 1871 году братьями Айтыкиными. В апреле 1902 года по инициативе татарского купца Багаутдина Тумашева состоялся сход мусульманской общины, где решили построить в Павлодаре уже каменную мечеть. Возвели ее спустя три года на средства купца второй гильдии Абдул-Фаттаха Рамазанова. Оригиналы исторических документов, подтверждающие данные факты, хранятся в Центральном государственном архиве Казахстана.

Мечеть оказалась очень красивой и стала отличным образцом культовой архитектуры в среднеазиатском стиле – кирпичное побеленное здание с характерным куполом и минаретом, с арочным порталом и арочными же окнами, с башенками на крыше и спустя столько десятилетий не утратило своей элегантности.

В советские годы мечеть, как и другие религиозные сооружения, была закрыта. В 1937 году минарет снесли, но, к счас­тью, само здание все-таки уцелело – в нем открыли Дом пионеров, позже здесь размещались филармония и детская спортивная школа.

Все вернулось на круги своя только спустя полвека. В 1989 году начались ремонтно-восстановительные работы, и уже через год мечеть возродилась. К 100-летию культового сооружения при поддержке заслуженных учителей, ветерана Великой Отечественной войны Кенжетая Ахметова и его супруги Раузы Молдабековой в здании провели комп­лексную реставрацию, окончательно вернув ему первозданный вид. А во дворе мечети установили мемориальную доску купцу Рамазанову, ведь без него у города и вовсе не было бы такого украшения.

К слову, город обязан Рамазанову и еще одним памятником деревянной архитектуры, где сейчас располагается Музей литературы и искусства им. Бухар-жырау. Купец начал его строить в 1896 году – хотел тогда еще на окраине Павлодара возвести мечеть. Сам он много ездил, в том числе по России, видел там образцы деревянного зодчества и для строительства культового сооружения привез в Павлодар мастеров из Славгорода. Но во время строительных работ купец уезжал из города, а когда вернулся, понял, что уже готовое здание для мечети не подойдет – входные ворота обращены вовсе не на восток, как того требуют каноны ислама. Приш­лось дом продавать. Кстати, Ақ мешіт стоит на той же улице, где и нынешний музей, – сегодня эта улица носит имя академика Алькея Маргулана.

На днях в Павлодаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 120-летию Ақ мешіт. В нем участвовали представители Духовного управления мусульман Казахстана, ученые, общественные деятели, а также потомки купца Рамазанова, ныне живущие в России. К слову, они только недавно узнали о вкладе своего предка в развитие Павлодара от местных краеведов, проводящих работу по восстановлению исторических данных. Частью мероприятия стала выставка редких документов и фотографий. Также к этой дате учреждена специальная медаль им. Абдул-Фаттаха Рамазанова. Ею награждены граждане, внесшие вклад в духовное развитие региона, принимавшие участие в восстановлении прежних и строительстве новых мечетей, а также представители духовенства, долгие годы служащие в мечетях области.