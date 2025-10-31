Ақ мешіт – символ старого города

Страницы истории
2
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Одна из достопримечательностей областного центра была построена 120 лет назад

фото Дмитрия Багаева, фото автора

За эти годы мечеть перестала быть исключительно культовым со­оружением – она является ярким образцом городского зодчества начала XX века, эмоциональным символом старого города и важной исторической локацией, напоминающей о сплоченности людей разных национальностей и вероисповеданий, принимавших участие в ее создании и позднее – в восстановлении.

По судьбе этой мечети можно изучать историю города. В архивах сохранились данные о сильнейшем пожаре 1901 года, который был губителен для уездного города, – полностью сгорела в нем и первая павлодарская деревянная мечеть, построенная в 1871 году братьями Айтыкиными. В апреле 1902 года по инициативе татарского купца Багаутдина Тумашева состоялся сход мусульманской общины, где решили построить в Павлодаре уже каменную мечеть. Возвели ее спустя три года на средства купца второй гильдии Абдул-Фаттаха Рамазанова. Оригиналы исторических документов, подтверждающие данные факты, хранятся в Центральном государственном архиве Казахстана.

Мечеть оказалась очень красивой и стала отличным образцом культовой архитектуры в среднеазиатском стиле – кирпичное побеленное здание с характерным куполом и минаретом, с арочным порталом и арочными же окнами, с башенками на крыше и спустя столько десятилетий не утратило своей элегантности.

В советские годы мечеть, как и другие религиозные сооружения, была закрыта. В 1937 году минарет снесли, но, к счас­тью, само здание все-таки уцелело – в нем открыли Дом пионеров, позже здесь размещались филармония и детская спортивная школа.

Все вернулось на круги своя только спустя полвека. В 1989 году начались ремонтно-восстановительные работы, и уже через год мечеть возродилась. К 100-летию культового сооружения при поддержке заслуженных учителей, ветерана Великой Отечественной войны Кенжетая Ахметова и его супруги Раузы Молдабековой в здании провели комп­лексную реставрацию, окончательно вернув ему первозданный вид. А во дворе мечети установили мемориальную доску купцу Рамазанову, ведь без него у города и вовсе не было бы такого украшения.

К слову, город обязан Рамазанову и еще одним памятником деревянной архитектуры, где сейчас располагается Музей литературы и искусства им. Бухар-жырау. Купец начал его строить в 1896 году – хотел тогда еще на окраине Павлодара возвести мечеть. Сам он много ездил, в том числе по России, видел там образцы деревянного зодчества и для строительства культового сооружения привез в Павлодар мастеров из Славгорода. Но во время строительных работ купец уезжал из города, а когда вернулся, понял, что уже готовое здание для мечети не подойдет – входные ворота обращены вовсе не на восток, как того требуют каноны ислама. Приш­лось дом продавать. Кстати, Ақ мешіт стоит на той же улице, где и нынешний музей, – сегодня эта улица носит имя академика Алькея Маргулана.

На днях в Павлодаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 120-летию Ақ мешіт. В нем участвовали представители Духовного управления мусульман Казахстана, ученые, общественные деятели, а также потомки купца Рамазанова, ныне живущие в России. К слову, они только недавно узнали о вкладе своего предка в развитие Павлодара от местных краеведов, проводящих работу по восстановлению исторических данных. Частью мероприятия стала выставка редких документов и фотографий. Также к этой дате учреждена специальная медаль им. Абдул-Фаттаха Рамазанова. Ею награждены граждане, внесшие вклад в духовное развитие региона, принимавшие участие в восстановлении прежних и строительстве новых мечетей, а также представители духовенства, долгие годы служащие в мечетях области.

#Павлодар #мечеть #история #Ақ мешіт

Популярное

Все
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Возобновляемая энергетика – флагман зеленого перехода
Вкус апорта в осеннем парке
Технический колледж: практика и трудоустройство
Еще два медобъекта открылись в регионе
Инициативы Национального курултая реализуются
«Цифра» на вооружении районной полиции
Не инвесторы, а строители финпирамид
«Алматинская осень» неповторима!
К согласию – через этномедиацию
Власти Бразилии подтвердили смерть 121 человека в Рио-де-Жанейро
Лучшие чтецы стихов Абая
Наследие не для «черных копателей»
Энциклопедия столичной жизни
Дороги творчества
Тепло ее сердца – лекарство для людей
Ержан Бабакумаров убит в Астане
В извечном стремлении к свободе
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Не хватило опыта для победы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

В извечном стремлении к свободе
Истоки казахской государственности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]