Международный челлендж «Стихи Абая на языках мира» проходит в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Восковая фигура Абая / Kazpravda.kz

По инициативе Национальной академической библиотеки стартовал международный челлендж «Абай өлеңдері әлем тілдерінде», приуроченный к 180-летию со дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбайулы.

Цель проекта — популяризация творческого наследия Абая на международной арене и укрепление интереса к казахской культуре среди многонационального сообщества.

В числе участников — члены Ассамблеи народа Казахстана, чрезвычайные и полномочные послы, руководители ведущих зарубежных национальных и детских библиотек, представители этнокультурных центров, а также активные читатели. Представители различных этносов выразили глубокое уважение к личности и творчеству великого поэта.

В рамках челленджа стихи Абая были прочитаны на казахском, русском, польском, немецком, белорусском, армянском, монгольском и индийском языках.