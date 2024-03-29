Абылхан Кастеев, Морис Симашко, Герольд Бельгер и, конечно же, Наурыз стали хэдлайнерами мартовского выпуска журнала «Простор»
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Любовь Шашкова
Номер интересен материалами, посвященными праздничным и юбилейным датам месяца, главенствующая из которых – декада «Наурызнама», призванная охватить все сферы деятельности общества, где каждый день наполняется новыми смыслами, связывающими нас с национальной историей, многовековыми обычаями и обрядами казахов, обращенными к сохранению сокровенной связи человека с природой, родной землей и заботой о ней, как о первооснове нашей жизни.