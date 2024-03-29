Абылхан Кастеев, Морис Симашко, Герольд Бельгер и, конечно же, Наурыз стали хэдлайнерами мартовского выпуска журнала «Простор»

В большой подборке стихотворений, посвященных Наурызу, поэты Акуштап Бактыгереева, Куляш Ахметова, Улыкбек Есдаулет, Бахыт Каирбеков, Александр Шмидт, Станислав Ли, Надежда Чернова, Патигуль Махсатова, Гриф Хайруллин и другие воспевают приход весны, красоту родного края и родного языка, дружбу и единство многонационального народа Казахстана. Стихотворения даны на русском языке, а также в переводах с казахского, уйгурского, курдского, узбекского, турецкого, татарского языков и в целом отражают единство нашего народа, патрио­тизм его сынов и дочерей. Как говорит казахская пословица «Ел бiрлiгi – ел тендiгi» – «В единстве народа – его свобода».

100-летию лауреата Государственной премии КазССР, Президентской премии мира и духовного согласия Мориса Симашко, переводчика трилогии Илья­са Есенберлина «Кочевники», автора повестей «Емшан» («Бейбарс»), «Колокол», «Комиссар Алиби Джангильдин» и других, обращенных к истории страны и ее государственности, посвящены статья кандидата филологических наук Светланы Ананьевой и обзор Елены Брусиловской. Светлана Ананьева раскрывает значение творческого наследия основоположника нового исторического романа в Средней Азии, а Елена Брусиловская делает обзор трех итоговых сборников литературоведческих и журналистских материалов, опубликованных по итогам Международных литературных чтений, организуемых ежегодно Ассоциацией еврейских национальных организаций РК «Мицва», Институтом литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, Союзом писателей Казахстана и Казахским ПЕН-клубом.

Памяти выдающегося писателя Казахстана Герольда Бельгера, писавшего на трех языках – немецком, казахском и русском, посвящена статья Рены Жумановой «Гер-ага: бессмертие в духовном триединстве». Легендарный переводчик, литературовед, публицист, прозаик Герольд Карлович Бельгер как никто другой в Казахстане и личностно, и творчески был лучшим олицетворением гармоничной межкультурной коммуникации. Всей своей судьбой сосланного в казахские степи немца, выжившего благодаря состраданию казахов, он подтверждал единство нашего народа и всем своим творчеством высоко и преданно служил казахскому языку, литературе и культуре, являя для соотечественников пример деятельного патриотизма. К 90-летию Герольда Бельгера редакция объявила конкурс на лучшее патриотическое эссе.

В интервью Президента Касым-Жомарта­ Токаева «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед» отмечено, что завершается работа Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, созданной Указом Президента от 24 ноября 2020 года. Одним из направлений работы комиссии является сохранение исторической памяти и восстановление исторической справедливости. В рубрике «История и современность» статья Беимбета Ирмухана «Запрещенная история» (переданная редакции вдовой ученого Светланой Ирмухановой), рассказывает о судьбе известного историка Ермухана Бекмаханова, автора первой «Истории Казахской ССР» (1943 г.), внесшего нео­ценимый вклад в становление исторической науки в республике.

Статьи искусствоведов Екатерины Резниковой и Амира Джадайбаева посвящены юбилейной выставке «Абылхан Кастеев. Наследие века», прошедшей к 120-летию Абылхана Кастеева – одного из первых национальных профессио­нальных художников, заложивших основы развития новой для Центральной Азии станковой изо­бразительной традиции.

Экспозиция включила более 300 живописных и графических произведений из коллекции Государственного музея РК им. А. Кастеева, обладающего самым большим в респуб­лике собранием работ первого народного художника страны. Созданные Абылханом Кастеевым живописные и графические произведения можно с полным правом назвать художественной летописью советского Казахстана. В рамках празднования прошла и выставка Международного конкурса, собравшего более 500 детских работ со всего Казахстана и зарубежья, организованного Школой изо­бразительного искусства и дизайна им. Абылхана Кастеева.

Организаторам удалось главное – широко представить зрителям всю значимость и многообразие богатого творческого наследия корифея казахского изобразительного искусства. (Работы Абылхана Кастеева представлены в галерее журнала «Простор»).

Жанна Толысбаева в аналитической статье «Что не так с женской прозой Казахстана?», приуроченной к Международному дню 8 Марта, возвращает нас от яркой конфетно-букетной оболочки этого праздника к сути проб­лем, отображающих социально-экономические сломы нашего времени. И позволяющих нашим современницам посмотреть со стороны на собственную жизнь домохозяйки-мамы-жены-снохи-сотрудницы коллектива, освобождаясь «от обременяющей невысказанности себя в мире», потому что творчество писателя всегда существует в контексте запроса времени и общества. «И если эти тексты оставить жить в большой литературе, они продолжат работать и сохранят уже не одну судьбу и не одну семью…» – делает вывод Жанна Толысбаева.

Среди литературно-художественных публикаций мартовского номера журнала «Простор» – повесть Мориса Симашко «Емшан», продолжение романа Аслана Жаксылыкова «Возвращение», рассказы Дианы Кабдылгазиной и Орис Яшкуровой, начало любовно-приключенческой повести Татьяны Бакановой «Каракурты гибнут в сентябре», подборка стихов Рены Жумановой «Землю крутит часов круговерть».

В рубрике «Память» представлены эссе Валерия Михайлова о Татьяне Фроловской и Эдуарде Джилкибаеве «К ним прилетали снегири» и воспоминания о государственном деятеле и поэте Сержане Канапьянове с подборкой его стихов «Весенний ветер разгоняет облака».

В рубрике «Простор – детям» – стихи Ольги Иркегуловой «Селфи с одуванчиком», а в рубрике «Улыбка Пегаса» – ироничная проза и стихи Александра Таракова с иллюстрациями Николая Веревочкина.

В рубрике «Культура» хочется особенно анонсировать очерки Ольги Манжулы «Высокое служение искусству. Три портрета мастеров фортепианной школы современного Казахстана». В трех номерах «Простор» опубликует цикл статей, отражающих творчество ярких представителей фортепианного искусства Казахстана, педагогов-пианистов, профессоров кафедры фортепиано и органа Казахского национального университета искусств – Сары Асабаевой, Алтая Кусаинова, Нурлана Исмаилова. Первый портрет «Сара Асабаева. В творческой диаде с Айман» посвящен не только ее педагогической деятельности и сольному исполнительству, но и камерному дуэту Сары Асабаевой с народной артисткой РК Айман Мусахаджаевой, ставшему явлением исключительным, завоевавшим признание как в Казахстане, так и за рубежом.

Редактор Казахского телевидения, медиакритик Алия Нагарнюк в документальной повести «За горизонтом горизонт» рассказывает о судьбе человека, в которой отражена жизнь не одного поколения нашего народа. А формула успеха ее главного героя, встречающей ныне свое 90-летие легенды Политеха, бывшего ректора, академика Баяна Ракишева звучит в его обращении к студентам: «Надо помнить, что в основе любого успеха лежит постоянный труд, целеустремленность, инициативность, настойчивость. Многое теряет тот, кто не воспользуется этими дарами времени».

Вот живой пример для нашей молодежи: человек, который отдал всю свою жизнь улучшению образования в стране, эффективным научным изыс­каниям в горном деле, человек созидающий, истинный патриот – Адал азамат. Именно такие люди построят новый Справедливый Казахстан, как подчеркнул в своем выступлении на третьем Национальном курултае в Атырау Президент РК Касым-Жомарт­ Токаев.