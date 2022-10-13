«Адай» звучит в Швейцарии

Знаменитый кюй «Адай» в исполнении известного казахстанского баяниста прозвучал для жителей Швейцарии.

Чемпион мира среди исполнителей на аккордеоне и баяне Олжас Нурланов дал сольный концерт для искушенной европейской публики в швейцарском городе Цофинген. Музыкант прибыл в Швейцарию как почетный гость международного конкурса «Кубок мира-2022» (Coupe Mondiale).

Символично, что в Международный день музыки Олжас исполнил кюй Курмангазы «Адай» в эфире швейцарского радио RTS, поддержав таким образом участников Кубка из Казахстана. Его выступление можно посмотреть на официальном сайте радиостанции.

Поддержать казахстанских участников конкурса приехали многочисленные соотечественники, проживающие в Швейцарии. В их числе Булбул Картанбай – первая хоккеистка из Казахстана, выступающая в Национальной хоккейной лиге.

– Для меня огромная честь и большое удовольст­вие выступить на мероприя­тии мирового масштаба. Радостно осознавать, что в этом году на Кубке сразу двое музыкантов представляют Казахстан. Это само по себе уже большое достижение для нашей страны. Уверен, что ребята из Казахстана будут участвовать в конкурсе и дальше, убежден, что их победы не за горами, ‒ отметил Олжас Нурланов.

К слову, Олжас Нурланов ‒ первый и на данный момент единственный казахстанский чемпион мира в престижном состязании баянистов и аккордеонис­тов, свою победу он одержал в 2021 году.

Сам конкурс «Кубок мира» впервые состоялся в 1938 году в Париже. В этом году нашу страну представляли Ельжан Жетпис в старшей категории и Танбол Ерлик – в младшей.