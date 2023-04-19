Ряд функций министерств передали акиматам в Казахстане

Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Также главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан».

Тексты Конституционного закона и закона публикуются в печати.

Законы нацелены на совершенствование системы госуправления путем децентрализации полномочий центральных государственных органов.

В частности, исключены компетенции Правительства по осуществлению структурной и инвестиционной политики, формированию государственной политики по развитию культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта, а также в связи с трансформацией Канцелярии премьер-министра в Аппарат Правительства и так далее. От центральных государственных органов в местные исполнительные органы передана 21 функция, направленная на решение вопросов местного значения.

Законы усилят гибкость, оперативность и самостоятельность центральных государственных органов в принятии решений в регулируемых сферах. Таким образом, повышается автономность государственного управления и усиливается персональная ответственность руководителей госорганов.