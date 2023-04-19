Ряд функций министерств передали акиматам в Казахстане

Президент
159

Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Также главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан».

Тексты Конституционного закона и закона публикуются в печати.

Законы нацелены на совершенствование системы госуправления путем децентрализации полномочий центральных государственных органов.

В частности, исключены компетенции Правительства по осуществлению структурной и инвестиционной политики, формированию государственной политики по развитию культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта, а также в связи с трансформацией Канцелярии премьер-министра в Аппарат Правительства и так далее. От центральных государственных органов в местные исполнительные органы передана 21 функция, направленная на решение вопросов местного значения.

Законы усилят гибкость, оперативность и самостоятельность центральных государственных органов в принятии решений в регулируемых сферах. Таким образом, повышается автономность государственного управления и усиливается персональная ответственность руководителей госорганов.

#Токаев #президент #закон #подписание #административная реформа

Популярное

Все
Несмотря на решение суда о запрещении деятельности по складированию и сортировке мусора, полигон твердых бытовых отходов продолжает отравлять окрестности
Последняя капля?
Четыре года назад в Атырау начали строить новый жилой микрорайон «Болашақ». 24 многоэтажки здесь возвели, но людей в них так и не заселили
Земледельцы Южного Казахстана приступили к сбору урожая ранней капусты, значительная часть которого предназначена на экспорт
В прошлом году в Семее началась работа по обновлению фасадов старых многоэтажек. Тогда новый вид обрели 19 домов
Инвалида спасли из трудового плена волонтеры Актобе
О развитии науки в Казахстане: размышления и предложения
В жизни порой происходят события, с которыми человеку самостоятельно не справиться, и тогда на помощь нередко приходят те, кому небезразлична судьба других
Крупный пожар потушили на рынке в Алматы
Человеком быть обязан
Казахстанцам, пострадавшим при взрыве дома в Жанаозене, АО «КазМунайГаз» пообещало купить новые квартиры
С уважением к истории
Кино и армия
Лучшее время для добрых дел
Поля на голодном пайке
Так хорошо, что даже больно
Школа жизни
Сказка во сне и наяву
Не должно быть людей неучтенных
Оценивать знание казахского языка будут по-новому в РК
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Затопить нельзя сохранить
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр
Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискриминацию при повышении зарплат
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура
Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск
Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области
Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО
Перспективы развития казахско-иранских отношений обсудили Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси
Сигареты на 11 млн пытались нелегально провезти в Казахстан
Снежная буря в Астане привела к разрушениям и транспортному коллапсу
Второклассники заявили о захвате террористами школы в Астане
Питбультерьер насмерть загрыз мужчину в Жаркенте
Проблемы и перспективы развития Улытауской области обсудили с участием премьер-министра
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената

Читайте также

Ашимбаев: Сенат будет работать с Правительством, акимами и …
Токаев провел расширенное совещание по социально-экономичес…
Выступление Касым-Жомарта Токаева на совещании по социально…
Нужны совершенно новые подходы к обеспечению национальной б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]