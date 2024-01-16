Администрация Эрдогана опровергла слухи о превращении Айи-Софии в музей

В Турции опровергли слухи о том, что Айя-София вновь превращается в музей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Администрация президента Турции опровергла утверждения о том, что мечеть Айя-София в Стамбуле вновь превращается в музей, такой вопрос не ставится.

Вход в стамбульскую мечеть Айя-София стал платным для иностранных туристов с 15 января, для граждан Турции вход остается бесплатным, сообщал ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, решение обосновано рекомендацией ЮНЕСКО - организация попросила разработать "план управления посещениями" объекта, входящего в Список Всемирного наследия. Вход в историческую мечеть для иностранцев, посещающих ее с туристическими целями, будет стоить 25 евро.

"Работы, начатые с целью разделить тех, кто приходит в мечеть Айя-София, и тех, кто посещает ее с культурными целями, и предотвратить плотность на входах, завершились, и договоренность была реализована с 15 января. В рамках договоренностей не ставится вопрос о превращении мечети в музей. С тех, кто посещает мечеть для совершения богослужений, плата не взимается. Плата будет взиматься только с иностранных туристов, желающих посетить мечеть в культурных целях", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

"Вдоль экскурсионного маршрута тех, кто входит в мечеть в качестве туристов, приняты меры защиты. Кроме того, благодаря системе гарнитуры с приложением QR-кода посетители смогут получать информацию на 23 языках в спокойной обстановке, не мешая молящимся, с помощью наушников своих мобильных телефонов или одноразовых наушников, которые будут предоставлены", - отмечается в заявлении.

В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в музей. Сразу после этого президент страны Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года. После этого вход в мечеть стал бесплатным для всех посетителей, в том числе туристов. До этого туристы могли попасть в мечеть по музейному абонементу или купив билет в кассе - по данным СМИ, в 2020 году билет для иностранца стоил 100 лир (около 15 долларов).

Реставрационные работы в мечети Айя-София в Стамбуле стартовали в конце августа 2023 года, в сентябре был запущен второй этап, сосредоточенный именно на укреплении здания с целью защиты от возможного мощного землетрясения. В ходе реставрации уже создана электронная 3D-модель мечети и других зданий комплекса. Планируется очистка внешнего фасада, после этого вокруг минаретов возведут строительные леса и проведут работы по укреплению здания на случай землетрясения. Верующие и туристы смогут посещать мечеть Айя-София без ограничений во время работ по реставрации, подтверждали в сентябре РИА Новости в министерстве туризма Турции. Планируется, что реставрация продлится три года.

Храм Святой Софии был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка она стала музеем и была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.