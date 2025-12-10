На аэродроме Байсерке, что на окраи­не села Еркин Талгарского района, впервые будет применен формат, объединяющий семейный зимний праздник и эффектные выступления авиаторов. Мероприятие состоится при поддержке акимата Алматинской области, управления туризма и туристского информационного цент­ра Visit Alatau.

Как сообщила на брифинге в Регио­нальной службе коммуникаций генеральный директор авиашоу «Небо Байсерке» Аэлита Федорова, жители и гости Алматы и Алматинской области смогут ярко начать Новый год. Развлекательная программа включает пилотаж, прыжки с парашютом, интерактивы, флешмобы, дискотеку и концерт. Предусмотрены также конкурсы, мастер-классы, ярмарка. Для детей подготовят анимационные площадки, будет работать фудкорт. Ожидается участие около 5 тыс. гостей.

– Изюминкой шоу станет прибытие на вертолете Деда Мороза и Снегурочки, – рассказала Аэлита Федорова. – Мы готовим праздник с душой – чтобы каждый его участник ощутил фантастическую атмосферу новогоднего волшебства!

По словам вице-президента Казахстанской федерации авиационного спорта Тимофея Меркулова, впервые для широкой публики будет проведена высадка парашютистов в костюмах сказочных героев. Сейчас команда тщательно отрабатывает каждый элемент выступления, чтобы зрители смогли оценить мастерство и профессионализм спортсменов – призеров ряда международных состязаний.

Для удобства гостей на территории аэродрома обустроят теплые зоны – шатры. Особое внимание организаторы уделят вопросам безопасности полетной программы.

В свою очередь руководитель областного управления туризма Куанышбек Мирамбекулы отметил, что аэродром Байсерке прошел проверку, соответствует всем стандартам и имеет официальную сертификацию. Каждый пилот перед началом шоу обязательно пройдет медицинское освидетельствование. Безопасность зрителей будут обеспечивать сотрудники полиции, ДЧС, а также медработники.