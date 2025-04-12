Аэропорт Алматы – в числе лучших

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Людмила Гордеева

Награды «Лучший новый терминал аэропорта в мире» и «Лучший регио­нальный аэропорт в Центральной Азии и СНГ» присвоены воздушной гавани Алматы на прошедшей в Мадриде (Испания) премии World Airport Awards 2025. Рейтинг авиапредприятий в конкурсе строится на основе оценок пассажиров более чем ста стран и включает ряд критериев, в том числе услуги по регистрации и досмот­ру, шопинг, трансфер. Skytrax World Airport Awards считается самым авторитетным форумом в авиационной отрасли, а его признание значительно повышает престиж номинантов. Анализ проводился с августа по февраль и касался 565 аэропортов. Признание алматинское авиапредприятие заслужило за вновь построенный международный терминал и в целом за качество предоставляемого обслуживания.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Еще в прошлом году аэропорт занимал второе место в региональном рейтинге. В его пресс-службе отмечают, что последняя победа отразила высокие темпы модернизации, развития инфраструктуры и улучшения качества сервиса для пассажиров. По заявлению президента Международного аэропорта Алматы Гокер Косе, в приоритетах собственников предприятия остаются постоянные инвестиции и дальнейшее выведение его на более высокий уровень за счет новых инфраструктурных проектов и повышения качества работы.

#рейтинг #Алматы #аэропорт

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