Награды «Лучший новый терминал аэропорта в мире» и «Лучший регио­нальный аэропорт в Центральной Азии и СНГ» присвоены воздушной гавани Алматы на прошедшей в Мадриде (Испания) премии World Airport Awards 2025. Рейтинг авиапредприятий в конкурсе строится на основе оценок пассажиров более чем ста стран и включает ряд критериев, в том числе услуги по регистрации и досмот­ру, шопинг, трансфер. Skytrax World Airport Awards считается самым авторитетным форумом в авиационной отрасли, а его признание значительно повышает престиж номинантов. Анализ проводился с августа по февраль и касался 565 аэропортов. Признание алматинское авиапредприятие заслужило за вновь построенный международный терминал и в целом за качество предоставляемого обслуживания.