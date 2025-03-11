Аэропорт Павлодара временно закроют на реконструкцию

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Аэропорт закроют с 1 апреля из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Так, по данным ведомства, с 1 апреля до 1 ноября аэропорт встает на реконструкцию взлетно-посадочной полосы с ее расширением. В связи с чем приостановлены авиамаршруты по всем направлениям. По этой причине все авиарейсы временно отменят.

Ранее стало известно, что с 27 мая казахстанская авиакомпания SCAT начнёт выполнять рейсы по маршруту Шымкент – Мюнхен. Полёты будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.