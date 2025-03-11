Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Германию

Прямой авиарейс запустят из Шымкента в Мюнхен, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным акимата Шымкента, с 27 мая казахстанская авиакомпания SCAT начнёт выполнять рейсы по маршруту Шымкент – Мюнхен. Полёты будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

В городской администрации добавили, открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между Казахстаном и Германией.

Напомним, с 29 мая казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент – Каир.