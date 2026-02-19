Аэропорт Семея оштрафовали за завышение цен на авиатопливо

Суд,Гражданская авиация
12
Дана Аменова
специальный корреспондент

За установление монопольно высоких цен воздушную гавань обязали выплатить более 17 миллионов тенге в бюджет, включая штраф и конфискованный доход

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Департаментом АЗРК по области Абай завершено расследование в отношении ТОО «Международный аэропорт Семей», сообщает Kazpravda.kz 

Было установлено, что предприятие злоупотребляло доминирующим положением путем установления и поддержания монопольно высокой цены на авиатопливо при розничной реализации.

«По постановлению Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г. Семей ТОО признано виновным, наложен административный штраф в размере 8,8 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в сумме 8,5 млн тенге. Постановление суда вступило в законную силу»,  проинформировали в АЗРК.

Там же добавили, что департамент выдал предписание о прекращении установления и поддержания монопольно высокой цены, путем установления обоснованной цены при розничной реализации авиатоплива. Предписание исполнено предприятием в полном объеме.

#цены #Семей #аэропорт #штраф #авиатопливо

Популярное

Все
Не только сильные, но и красивые
Первый небоскреб Alatau City
Итальянский дневник Софьи Самоделкиной
Интерактивная платформа для профилактических решений
Сахарный завод работает стабильно
Историческая возможность выбрать будущее
Безопасность детей зависит от бдительности взрослых
Мост, который нужен «заранее»
Объединиться вокруг идеалов добра и справедливости
Время благих деяний и благочестия
Нацелены на углубление кооперации
Поиграй со мной!
Заключены меморандумы с гостиницами и автопарками
Токаев встретился в Вашингтоне с гражданами Казахстана
Start: Жетысу жастары – время выбора!
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Открытый и содержательный разговор
Семейное фото
«Зеленые» электростанции построят вместе с Китаем в трех регионах РК
Стратегическая основа развития человеческого потенциала
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Ураган прошелся по Конаеву
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
О газе, тарифах и социальной справедливости
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Привязала к батарее и избила сына: суд вынес решение по жит…
Vietjet Qazaqstan перестанет штрафовать за опечатки в авиаб…
Задержка на восемь часов: самолет не смог вовремя вылететь …
Lufthansa отменила рейсы по всей Германии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]