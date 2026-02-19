За установление монопольно высоких цен воздушную гавань обязали выплатить более 17 миллионов тенге в бюджет, включая штраф и конфискованный доход

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Департаментом АЗРК по области Абай завершено расследование в отношении ТОО «Международный аэропорт Семей», сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что предприятие злоупотребляло доминирующим положением путем установления и поддержания монопольно высокой цены на авиатопливо при розничной реализации.

«По постановлению Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г. Семей ТОО признано виновным, наложен административный штраф в размере 8,8 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в сумме 8,5 млн тенге. Постановление суда вступило в законную силу», – проинформировали в АЗРК.

Там же добавили, что департамент выдал предписание о прекращении установления и поддержания монопольно высокой цены, путем установления обоснованной цены при розничной реализации авиатоплива. Предписание исполнено предприятием в полном объеме.