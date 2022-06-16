Аэропорт Нур-Султана изменит режим работы

В городе Нур-Султане аэропорт изменит регламент работы из-за ремонта, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу воздушной гавани столицы.

"В аэропорту Нур-Султана с 15 июля по 8 августа 2022 года с 11:00 до 18:00 часов запланировано проведение ремонтных работ взлетно-посадочной полосы, в связи с чем будет изменен регламент работы аэропорта. С целью обеспечения безопасности полетов указанный ремонт проводится ежегодно. Решение о проведении ремонтных работ было принято аэропортом в феврале текущего года, после чего информация о графике данных работ была своевременно направлена авиакомпаниям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиаперевозчики на основании полученного уведомления от аэропорта внесли изменения в расписание рейсов. Изменение регламента работы аэропорта является общемировой практикой и проводится всеми аэропортами во всем мире.