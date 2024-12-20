Афериста, «продававшего» корейские авто, экстрадировали из России в Казахстан

Сумма причиненного ущерба от противоправных действиий злоумышленника оценивается в 145 млн тенге
Генпрокуратурой из России был экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство
Подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Кореи автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел деньгами шести жителей Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 млн тенге.
После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В апреле текущего года он был задержан на территории Краснодарского края РФ, после чего по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину.
«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества», – заключили в надзорном органе.