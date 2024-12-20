Афериста, «продававшего» корейские авто, экстрадировали из России в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратурой из России был экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Кореи автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел деньгами шести жителей Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 млн тенге.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В апреле текущего года он был задержан на территории Краснодарского края РФ, после чего по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину.