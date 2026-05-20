Свыше 700 млн тенге собрала финпирамида в Шымкенте

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Шымкенту проводит расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

По данным следствия, подозреваемая посредством соцсетей привлекала деньги граждан в размере от 20 000 до 500 000 тенге, обещая высокий доход — до 30–50% от суммы вклада в течение 3–5 дней.

Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков.

При этом заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами.

«Фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников.В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объём вложенных средств превысил 700 млн тенге. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит»,  говорится в информации.

В АФМ призвали граждан проявлять бдительность и воздерживаться от вложений в проекты, гарантирующие высокий доход за короткий срок. Перед инвестированием необходимо тщательно проверять законность деятельности и наличие соответствующих разрешительных документов.

#АФМ #Шымкент #финпирамида

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Ставка на собственную фармацевтику
Культура – это паспорт нации
ТЭЦ выходят из «красной» зоны
Основа духовного обновления общества
Евразийская цифровая повестка
Конституция – основа для модернизации Уголовного кодекса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Четверть века в академическом строю
На стыке творчества и технологий
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными
Инвестиции в IT- индустрию
Трансляций повелитель, сигнала властелин
На одном языке с природой
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Дождь заказывали?
Процесс пошел!
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Достойный путь генерала Уразова
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане
Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане
Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Экологические нарушения при буровых работах выявили в Манги…
Исправили оплошность
Полиция Алматы привлекла к ответственности женщину-коуча за…
Незаконные госзакупки на 90 млн тенге пресекли в ВКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]