Свыше 700 млн тенге собрала финпирамида в Шымкенте

Департамент АФМ по Шымкенту проводит расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

По данным следствия, подозреваемая посредством соцсетей привлекала деньги граждан в размере от 20 000 до 500 000 тенге, обещая высокий доход — до 30–50% от суммы вклада в течение 3–5 дней.

Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков.

При этом заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами.

«Фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников.В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объём вложенных средств превысил 700 млн тенге. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», – говорится в информации.

В АФМ призвали граждан проявлять бдительность и воздерживаться от вложений в проекты, гарантирующие высокий доход за короткий срок. Перед инвестированием необходимо тщательно проверять законность деятельности и наличие соответствующих разрешительных документов.