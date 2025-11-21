Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денег ТОО «Богатырь Комир» (50 % доли уставного капитала принадлежит АО «Самрук-Қазына»), сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: АФМ

По информации АФМ, группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия.

Для реализации схемы был привлечен сотрудник ТОО «Богатырь Комир», ответственный за приёмку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям.

В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых. В результате ТОО «Богатырь Комир» причинён ущерб в размере 123 млн тенге.

Впоследствии полученные деньги выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены.

В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными. С санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых, включая «Cadillac Escalade», «Range Rover», «Toyota Land Cruiser 250».

Трое подозреваемых арестованы. Расследование продолжается, добавили в АФМ.