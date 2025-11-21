АФМ расследует хищение свыше 120 млн тенге в ТОО «Богатырь Комир»

Закон и Порядок
10
Дана Аменова
специальный корреспондент

Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денег ТОО «Богатырь Комир» (50 % доли уставного капитала принадлежит АО «Самрук-Қазына»), сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: АФМ

По информации АФМ, группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия.

Для реализации схемы был привлечен сотрудник ТОО «Богатырь Комир», ответственный за приёмку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям.

В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых. В результате ТОО «Богатырь Комир» причинён ущерб в размере 123 млн тенге.

Впоследствии полученные деньги выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены.

В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными. С санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых, включая «Cadillac Escalade», «Range Rover», «Toyota Land Cruiser 250».

Трое подозреваемых арестованы. Расследование продолжается, добавили в АФМ.

#АФМ #хищение #запчасти #Богатырь Комир

Популярное

Все
Уверенный рост экономики Приаралья
Пройдемся по индустриальной Караганде
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
«Пешком по шпалам в зной и непогоду...»
Певец свободы
Опередивший время
Чистый посыл доброты
KPI сельских акимов должен быть реалистичным
Стереотипы оставим в прошлом
Первый урожай томатов поспел накануне зимы в современном тепличном комплексе
Высокий потенциал востока страны
«Для развития народа необходимы прежде всего свобода и знание...»
Надежда Лушникова: дар поэтической души
50 тыс. работников защитили свои права благодаря проверкам инспекторов
Трудный рост и рекордные прорывы
От инициатив – к реализации
Сила улыбки
Высокий старт Татьяны Третьяковой
Как прекрасен этот мир!
Когда национальное становится международным
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Зима будет теплой
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

55 кг «синтетики» изъяли из незаконного оборота в Казахстане
Обеспечить защиту каждой пострадавшей
Для павлодарской больницы завышали тарифы на воду
Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]