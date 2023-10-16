С Днем хлеба поздравил казахстанцев Минсельхоз

Сельское хозяйство
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Как отметили в министерстве, этот год стал непростым для хлеборобов

Фото: пресс-служба МСХ РК

Министерство сельского хозяйства РК поздравило с Днем хлеба работников отрасли, сообщает корреспондент Кazpravda.kz.

По информации МСХ, на сегодня по республике завершается уборка зерновых, работы уже проведены на 15,6 млн га (90,2%). При средней урожайности 9,3 ц/га аграрии намолотили 14,6 млн тонн зерна. 

"Этот год стал непростым для хлеборобов. Однако, несмотря на все вызовы, неблагоприятные погодные условия, Казахстан полностью обеспечит внутренний рынок необходимыми объемами пшеницы, а также сохранит свой экспортный потенциал", – отметили в министерстве. 

В МСХ подчеркнули, что День хлеба также является профессиональным праздником всех причастных к производству этого ценного продукта: аграриев, мукомолов, пекарей.

"Благодаря труду отечественных фермеров страна обладает значительными зерновыми ресурсами и является важным участником продовольственного рынка. С праздником, уважаемые работники отрасли! Благополучия вам и вашим близким!" - обратились в министерстве.

В сентябре 2019 года постановлением правительства в перечень праздничных дат Республики Казахстан было внесено дополнение, в соответствии с которым 16 октября определено Днем хлеба.

Праздничная дата учреждена в целях укрепления высокого статуса зерновой и хлебной продукции, а также в знак уважения и признания заслуг казахстанских хлеборобов, мукомолов и пекарей.

#праздник #поздравление #Минсельхоз #хлеб #мука

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