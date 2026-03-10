Фото предоставлено организаторами

В центре обсуждения были проект новой Конституции и предстоящий 15 марта республиканский референдум. Во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, а также депутаты, представители юридического и экспертного сообщества. Основной акцент был сделан на тех нормах проекта, которые напрямую связаны с человеком труда, безопасностью на производстве, справедливыми правилами и ответственностью государства перед гражданами.

Открывая встречу, Аида Балаева подчеркнула, что проект новой Конституции обращен, прежде всего, к интересам граждан и закрепляет ценности, особенно близкие трудовым коллективам.

«Смысл проекта задается уже в Преамбуле. Она начинается со слов: «Мы, единый народ Казахстана…». Это сильный акцент: автор Конституции – весь народ, а значит, у нас общая ответственность за то, какими будут правила развития страны. В Преамбуле закреплены ориентиры, которые особенно близки людям труда: уважение к труду и знаниям, ответственность перед будущими поколениями, принцип «Закон и Порядок», опора на справедливость и устойчивое развитие. Для шахты это звучит предельно предметно. Там, где нет дисциплины и порядка, не может быть безопасности. А там, где нет справедливых правил и ответственности, не может быть доверия – ни в коллективе, ни в обществе», – подчеркнула Аида Балаева.

Участники встречи отметили, что для промышленного региона и для таких предприятий, как шахта «Анненская», особое значение имеют нормы, связанные с охраной труда, дисциплиной, предсказуемостью правил и уважением к рабочим профессиям. В ходе разговора было подчеркнуто, что в проекте новой Конституции более четко фиксируется ответственность за надлежащие условия труда, а сама безопасность на производстве рассматривается как один из базовых стандартов современной социальной политики.

Отдельное внимание было уделено и современным вызовам, с которыми сталкивается промышленность. Речь шла о цифровизации производственных процессов, автоматизации, мониторинге и защите прав граждан в цифровой среде. Было отмечено, что развитие технологий должно сопровождаться усилением гарантий безопасности, включая защиту персональных данных и цифровых коммуникаций.

Юрист Серик Акылбай остановился на правовом значении конституционных изменений и подчеркнул важность того, чтобы нормы Основного закона не оставались абстрактными формулировками, а работали в интересах человека, его безопасности и справедливости.

«Новая Конституция нужна стране, потому что за эти годы Казахстан сильно изменился. Если Конституция 1995 года принималась в очень сложный период становления независимого государства, то сегодня мы уже уверенно смотрим вперед и ставим перед собой новые задачи. Важно, что нынешний проект стал результатом большой общей работы: в ней участвовали ученые, юристы, эксперты, представители общества, а количество предложений от граждан исчислялось тысячами. Поэтому я считаю, что это действительно народный документ, в котором отражены и идеи Президента, и общественный запрос на справедливость, устойчивость и сильное государство», – отметил он.

Позицию трудового коллектива в ходе встречи также озвучили представители производства, подчеркнув, что для шахтеров особое значение имеют безопасность, порядок, социальная защищенность и уважение к человеку труда.

«Я работаю горным мастером на Восточно-Жезказганском руднике и хорошо знаю, что эта сфера требует большой ответственности и высокого профессионализма. В производстве труд каждого человека служит общему результату. Поэтому соблюдение порядка и требований безопасности – это наша общая ответственность. Именно поэтому для нас важно, что в Новой Конституции четко обозначены права человека труда и его социальная защищенность. Верховенство закона, справедливость и равные возможности – это основа уверенного будущего для людей, работающих в производственной сфере», – отметил Асылхан Талыпов.

Эту мысль продолжил и представитель старшего поколения шахтеров, акцентировав внимание на том, что труд, справедливость и закон всегда были базовыми ценностями для промышленного региона.

«Почти сорок лет я тружусь на рудниках Жезказганского региона и хорошо помню, каким непростым был путь страны в первые годы Независимости. Сегодня Казахстан уже прошел этап становления и вступил в новый период развития, когда особенно важно укреплять государственность, защищать права граждан и создавать прочную основу для будущего. Новая Конституция важна для нас еще и потому, что в ней закрепляются принципы справедливости, Закона и Порядка, уважения к труду, а также защищаются суверенитет и территориальная целостность страны. Я убежден, что это документ, который станет опорой для каждого человека, живущего честным трудом», – отметил Турсынбек Макишев.

О значении референдума как механизма прямого волеизъявления граждан и о необходимости активного участия общества в обсуждении судьбоносных решений высказался депутат Мажилиса Аманжол Алтай. Особое внимание он уделил экологической повестке, подчеркнув, что в проекте новой Конституции бережное отношение к природе и формирование экологической культуры рассматриваются как важная часть ответственности перед будущими поколениями. По его словам, защита окружающей среды, сохранение чистоты земли, воды и воздуха, а также усиление требований к экологической ответственности должны стать не только общественным запросом, но и устойчивым правовым ориентиром для дальнейшего развития страны.

Важность вопроса ответственности, правовой устойчивости и роли закона в жизни общества также продолжил специалист в области уголовного права и криминологии Нурлан Дулатбеков. В своем выступлении он акцентировал внимание на значении правовой культуры, общественного согласия и осознанного участия граждан в принятии решений, определяющих будущее страны. Он также подчеркнул, что новая Конституция должна быть понятной и близкой людям, а закрепление в ней приоритетов образования, науки, культуры и человеческого капитала отражает новый этап развития Казахстана.

В ходе встречи шахтеры и представители трудового коллектива получили разъяснения по ключевым положениям проекта новой Конституции и обменялись мнениями с членами коалиции. Участники диалога подчеркнули, что для людей труда особенно важны понятные и справедливые правила, безопасность, уважение к профессионализму и уверенность в завтрашнем дне.

По итогам встречи было отмечено, что предстоящий референдум станет важным этапом прямого участия граждан в определении будущего страны, а поддержка со стороны трудовых коллективов подтверждает высокий общественный интерес к обсуждаемым конституционным изменениям.