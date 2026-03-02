Аида Балаева: Для туристической отрасли особенно важны предсказуемые правила и доверие

Конституционная реформа
133

В Усть-Каменогорске на площадке Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева состоялся круглый стол с представителями туристической сферы области в рамках поездки членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!», сообщает Kazpravda.kz 

Делегацию возглавила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева.

В обсуждении также приняли участие председатель Восточно-Казахстанского областного маслихата, руководитель областной коалиции Денис Рыпаков, депутаты Мажилиса Парламента РК Лукбек Тумашинов и Сергей Пономарев, председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, а также представители туристической сферы региона.

Аида Балаева подчеркнула, что проект новой Конституции закладывает качественно новую модель развития, в центре которой — человек, его права, безопасность и достойное будущее, а также формирует устойчивую правовую и институциональную основу для укрепления государственности и экономического роста страны. Зампремьера отдельно отметила, что для туристической отрасли особое значение имеют предсказуемость правовой среды, защита инвестиций и бережное отношение к природному и культурному наследию, закрепляемые в проекте новой Конституции.

«Особое значение имеет закрепление принципа бережного отношения к природе. Для туристической отрасли это имеет стратегическое значение. Охрана окружающей среды – это не только вопрос экологии. Это вопрос национальной безопасности и будущего наших детей. Потому что природа – это не просто экономический ресурс. Это часть нашей национальной идентичности, нашей истории и культуры. Сохранить ее – наш долг. Развивать ее разумно – наша ответственность перед следующими поколениями. Именно для туристической отрасли особенно важны предсказуемые правила и доверие. Инвестор и предприниматель должны быть уверены, что правовая среда прозрачна, собственность защищена, а решения государства стабильны», – подчеркнула Аида Балаева.

В свою очередь Лукбек Тумашинов отметил, что устойчивый рост туризма невозможен без понятных правовых ориентиров, которые защищают природные территории и одновременно дают бизнесу уверенность инвестировать в инфраструктуру, сервис и новые маршруты.

«Когда речь идет о туризме, особенно в таком уникальном регионе, как Восточный Казахстан, важно одно: природа должна быть защищена, а предприниматель – уверен в завтрашнем дне. Экотропы, визит-центры, сервис, дороги, безопасность, цифровые платформы продвижения – все это строится на доверии и предсказуемых правилах. И если Конституция закрепляет бережное отношение к природе и «Закон и порядок», это означает, что отрасль получает прочную основу для долгосрочного развития и инвестиций», – отметил депутат.

Член Комиссии по Конституционной реформе Сергей Пономарев подробно остановился на предлагаемой модели однопалатного парламента – Курултая, подчеркнув, что смысл изменений заключается в повышении эффективности, снижении избыточной бюрократии и укреплении ответственности избранных депутатов.

«Однопалатный парламент – Курултай – это переход к более рабочей и оперативной модели. В двухпалатной системе один и тот же законопроект проходит несколько чтений и согласований между палатами, возможны возвраты и доработки – это растягивает процесс и создает лишние административные циклы. В однопалатной системе многие из этих избыточных этапов уходят, а ставка делается на профессионализм и реальную ответственность. Название «Құрылтай» также отсылает к нашей исторической традиции, когда ключевые решения принимались на уровне высшего собрания, и сегодня этот смысл получает современное институциональное оформление», – отметил он.

По итогам встречи представители туристической сферы Восточно-Казахстанской области выразили поддержку конституционной реформе и подчеркнули важность участия граждан в предстоящем референдуме как механизме прямого волеизъявления, влияющего на доверие, инвестиционный климат и устойчивое развитие регионов.

#туризм #реформа #конституция #Балаева

