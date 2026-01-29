Аида Балаева: Конституционная реформа – новая модель развития страны, основанная на справедливости и верховенстве закона

Конституционная реформа
На заседании Комиссии по конституционной реформе заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева остановилась на сути конституционных преобразований и их значении для развития страны, обозначив ряд актуальных вопросов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Казахстан вступил в исторический этап обновления. Проводимые реформы выходят на новый правовой уровень и обретают более прочное институциональное закрепление.

«Ключевым звеном этой трансформации становится новая редакция преамбулы Основного Закона, которую мы с вами сегодня всесторонне обсуждаем, а уже завтра вся страна сделает свой выбор и даст оценку. Как особо подчеркнул Президент, это новый документ и по смыслу, и по своему политико-правовому содержанию», – отметила А. Балаева.

При этом, по ее словам, проект новой Конституции не отменяет пройденный путь. Напротив, это шаг, направленный на сохранение политической преемственности, обновление достигнутых успехов и исправление выявленных недостатков. Стратегическая цель реформ – укрепление независимости и построение государства, основанного на справедливости, верховенстве закона, принципах законности и порядка.

«Главный смысл происходящего – укрепление независимости и институциональное оформление политической нации. В этом контексте новая преамбула, начинающаяся словами «Мы – единый народ Казахстана», выступает не символическим жестом, а формулой гражданского единства», – подчеркнула заместитель Премьер-министра.

Новые нормы Конституции ориентированы на обеспечение баланса между правами граждан и национальными интересами. Верховенство закона, справедливость и общественное согласие должны стать опорой для укрепления доверия между государством и обществом.

Отдельное внимание уделено обновлению избирательной системы. Усиление роли политических партий призвано расширить пространство политической конкуренции и создать условия для содержательной общественной дискуссии. Партии должны стать устойчивой площадкой реального диалога между гражданином и государством.

Аида Балаева отметила, что предлагаемые Главой государства изменения – это не очередная техническая настройка. Это формирование долгосрочной модели развития страны, учитывающая запросы граждан и основанная на справедливости, законе и порядке.

«Проанализировав предложения, прозвучавшие в ходе всестороннего обсуждения, поддерживаю позицию о том, что представленный вчера текст следует рассматривать не как новую редакцию действующей Конституции, а как новый проект Конституции», – сказала заместитель Премьер-министра.


 

