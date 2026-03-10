В Жезказгане, на площадке Казахского музыкально-драматического театра имени С. Кожамкулова, состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с жителями области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz

Делегацию возглавила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, участие также приняли депутаты и представители экспертного сообщества, а также общественные деятели, юристы, представители сферы образования и жители региона.

Открывая встречу, заместитель премьер-министра уделила положениям проекта новой Конституции, направленным на развитие образования, науки, культуры и инноваций, а также на сохранение национальной идентичности и историко-культурного наследия.

«В новой Конституции также нашли четкое отражение вопросы развития национальной культуры и сохранения историко-культурного наследия. Считаю, что все это является важным шагом, направленным на сохранение нашей национальной идентичности и передачу духовных ценностей будущим поколениям. В рамках проекта особое внимание уделяется развитию сфер образования, науки, культуры и инноваций. Ведь в современном мире человеческий капитал является главным фактором конкурентоспособности любого государства. Опора сильного государства – нация с прогрессивным мышлением, развитая культура и высокий интеллектуальный потенциал», – подчеркнула заместитель премьер-министра.

Кроме того, Аида Балаева отметила, что проект новой Конституции направлен на укрепление фундаментальных демократических принципов, в том числе гарантии свободы слова, при одновременном обеспечении защиты чести, достоинства и прав каждого гражданина.

«Новый проект Конституции, опираясь на опыт развитых государств, обеспечивает полную гарантию свободы слова. Предлагаемые нормы направлены не на ограничение свободы слова, а на защиту чести и достоинства каждого человека, его личной жизни. Самое главное — основной принцип остается неизменным: Конституция гарантирует свободу слова и запрещает цензуру. Вопрос свободы слова нельзя рассматривать исключительно через призму развития журналистики. В современном открытом обществе каждый может свободно выражать свое мнение, однако это право, наряду с широкими возможностями, предполагает и определенную ответственность. Безусловно, существование различных мнений в обществе — естественное явление. Однако, какой бы ни была критика, недопустимо делать выводы, унижающие целый народ или ставящие под сомнение его будущее. Казахский народ на протяжении веков прошел через множество исторических испытаний и сумел сохранить свой язык, культуру и национальную идентичность. Самое главное, как отметил наш Президент, — независимость является высшей ценностью. Она не досталась нам случайно: это результат борьбы наших предков и труда многих поколений. Поэтому недопустимо умалять ее значение или отрицать её ценность. И самое важное — высказывать мысли, которые не разделяют общество, а объединяют его; сохранять наше национальное единство, защищать общие интересы через согласие, взаимное уважение и солидарность», – сказала она.

Завершая выступление, заместитель премьер-министра подчеркнула, что общественное обсуждение проекта новой Конституции является свидетельством роста политической культуры и гражданской ответственности в стране.

По ее словам, предлагаемые изменения направлены на укрепление принципов справедливого государственного устройства, повышение доверия к институтам власти и обеспечение устойчивого развития Казахстана.

«В настоящее время в обществе высказываются различные мнения относительно новой Конституции. Это вполне естественное явление. Ведь то, что граждане внимательно изучают каждую статью Основного закона, обсуждают ее содержание и возможное влияние в будущем, свидетельствует о росте политической культуры общества и усилении гражданской ответственности. Не секрет, что некоторые граждане оценивают изменения, внесенные в Конституцию, как попытку усилить президентскую власть. Однако подобные утверждения не имеют под собой оснований. В новой Конституции, напротив, вводятся определенные ограничения полномочий Президента. В частности, согласно ее положениям, Президент избирается сроком на семь лет и только на один срок, а его близкие родственники не могут назначаться на высокие государственные должности. На самом деле Глава государства не нуждается в суперпрезидентской модели. Напротив, в нынешний сложный и нестабильный геополитический период стране необходим такой Президент, как Касым-Жомарт Токаев — способный обеспечивать спокойствие и устойчивое развитие государства и ставить интересы страны превыше всего», – считает Аида Балаева.

На встрече также выступили представители Общенациональной коалиции депутат Мажилиса Аманжол Алтай, государственный и общественный деятель, юрист Серик Акылбай, деятель системы образования Нурлан Дулатбеков, а также государственный и общественный деятель Абельгазы Кусаинов.

В своих выступлениях спикеры подчеркнули, что предлагаемые изменения создают дополнительные условия для укрепления общественного согласия и стабильности, а также расширяют возможности граждан участвовать в общественной и политической жизни страны.

Председатель Совета матерей области Ұлытау Гульбану Сейтжанова акцентировала внимание на том, что проект новой Конституции усиливает значение семейных ценностей, межэтнического согласия и общественного диалога. Она также отметила, что представители этнокультурных объединений региона и члены Совета матерей активно участвуют в информационно-разъяснительной работе и поддерживают предстоящий референдум.

Продолжая разговор, участники встречи подчеркивали, что проект новой Конституции воспринимается обществом не только как правовой документ, но и как система ценностных ориентиров, закрепляющих историческую преемственность, суверенитет, единство страны и приоритет развития человеческого капитала.

«Я сравнил преамбулы Конституции 1995 года и проекта новой Конституции. На мой взгляд, в новом тексте очень четко и ясно отражены вопросы исторической преемственности, унитарного характера государства, территориальной целостности, единства и согласия. Особенно важно, что в преамбуле отдельно обозначены культура, образование, наука и инновации как ориентиры развития. Считаю, что поддержка проекта новой Конституции на референдуме станет нашим вкладом в движение Казахстана вперед и в укрепление будущего страны», – отметил житель Жезказгана Газиз Ештанаев.

По итогам встречи представители коалиции ответили на вопросы жителей, также участники встречи подчеркнули важность осознанного участия в республиканском референдуме 15 марта.