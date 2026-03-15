Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева приняла участие в общенациональном референдуме по принятию новой Конституции страны, сообщает Kazpravda.kz

Комментируя значимость сегодняшнего события, заместитель Премьер-министра подчеркнула, что принятие новой Конституции является важным этапом дальнейшего развития страны.

«Каждая нация, каждая страна ищет свой собственный путь дальнейшего развития. И Казахстан не исключение. Принятие народной Конституции предполагает построение справедливого и прогрессивного Казахстана. Я очень надеюсь, что казахстанцы сделают правильный выбор», - отметила Аида Балаева.

Кроме того, министр культуры и информации отметила высокую гражданскую активность казахстанцев в день проведения референдума. По ее словам, с самого утра наблюдается значительная вовлеченность граждан, что свидетельствует о формировании в стране открытого общества, росте политической культуры и ответственном отношении граждан к будущему государства.

«Мы с утра ведем мониторинг информационного поля и очень отрадно, что с утра наблюдается большая активность населения в участии в референдуме. Я вижу, что в Казахстане сформировалось открытое общество, с высокой политической культурой и осязаемой гражданской ответственностью. Нет равнодушия, но есть осознанная ответственность за нашу любимую страну. Думаю, это конкретный результат политических реформ главы государства, который с 2019 года последовательно реализует политику справедливого и прогрессивного Казахстана», - сказала зампремьера.

Отметим, избирательные участки для голосования открыты с 07:00 до 20:00 по времени Астаны.