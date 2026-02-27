Аида Балаева: Новая Конституция не предусматривает сокращения социальных обязательств государства

Конституционная реформа
88

В Уральске, в Uniserv Medical Center, состоялась встреча коллектива организации с членами Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!»

Участие приняли заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутаты Парламента РК, руководитель управления здравоохранения ЗКО Мадияр Утешев и другие, сообщает Kazpravda.kz

Обсуждение было посвящено проекту новой Конституции и предстоящему 15 марта республиканскому референдуму. Беседуя с коллективом Uniserv Medical Center, Аида Балаева особо акцентировала на значении сферы здравоохранения в Основном законе.

«Сфера здравоохранения занимает ключевое место в социальной модели государства. В Преамбуле и в первой статье Конституции Казахстан определяется как социальное государство, высшей ценностью которого признаются человек, его жизнь, права и свободы. Здравоохранение является опорой общества и гарантией благополучия населения. Качество работы отрасли оказывает существенное влияние на сохранение демографической и социальной стабильности, а также на экономическое развитие страны. Новая Конституция не предусматривает сокращения социальных обязательств государства. Напротив, закрепляется право граждан на охрану здоровья и получение бесплатной медицинской помощи в объеме, установленном законом. Одновременно сохраняется возможность получения платных услуг как один из элементов свободы выбора», – отметила Аида Балаева.

Кроме того, заместитель премьер-министра подчеркнула, что предлагаемые конституционные изменения отражают современные вызовы и направлены на укрепление ценностных основ государственности, обеспечивая баланс между интересами личности, общества и государства.

«Современный этап требует обновленной правовой основы, способной качественно регулировать отношения между государством и обществом. Главная ценность проекта новой Конституции — человек и его благополучие. Права и свободы человека являются безусловным приоритетом для государства, и именно это положение определяет ценностную основу всего документа. Безусловно, в тексте проекта отражены принципы единства и согласия, межэтнического и межконфессионального согласия. Суверенитет, Независимость и территориальная целостность закрепляются как незыблемые ценности и получают четкие правовые гарантии», - сказала заместитель премьер-министра.

О практическом значении конституционных норм для отрасли рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии Uniserv Medical Center, анестезиолог-реаниматолог Аян Ермухан, подчеркнув, что медики воспринимают положения проекта не как формальность, а как ориентиры, влияющие на качество помощи, доступность услуг и защиту прав пациента, включая вопросы цифровой медицины.

«Нормы о здравоохранении для нас – это не просто юридические формулировки, а положения, которые напрямую отражаются на нашей ежедневной работе и на качестве медицинской помощи пациентам. В проекте четко закреплено право граждан на охрану здоровья и получение бесплатной медицинской помощи в установленном законом объеме. Это означает не только лечение, но и повышение качества жизни, развитие профилактики и совершенствование ранней диагностики. Возрастает значимость защиты прав пациента, доступности и качества медицинских услуг», – подчеркнул он.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев призвал медицинское сообщество внимательно ознакомиться с текстом Конституции.

Председатель РОО «Союз юристов Казахстана» Серик Акылбай подчеркнул, что новая Конституция отвечает вызовам цифровой эпохи и роста роли науки и инноваций, что уже влияет и на развитие медицины.

Бактыкожа Измухамбетов, обращаясь к медицинским работникам, отметил вклад системы здравоохранения в укрепление человеческого капитала и выразил признательность медицинским работникам за труд.

Выступая в ходе встречи, представитель медицинского сообщества Надежда Васильева акцентировала внимание на ключевых положениях проекта Конституции, касающихся развития системы здравоохранения и укрепления здоровья нации.

«В Основном законе ясно обозначено: высшая ценность государства – человек, его жизнь, права и свободы, а опора жизни человека – здоровье. В проекте закрепляется право каждого гражданина на охрану здоровья, и это не просто норма, а общая ответственность государства и общества. Для медицины это означает конкретные задачи: обеспечить качественную и доступную помощь каждому, сокращать разрыв между селом и городом, внедрять современные технологии, привлекать молодых специалистов. Конституция – наш ориентир, а здоровье народа – один из главных показателей развития страны», – сказала Надежда Васильева.

В завершение встречи медицинские работники задали вопросы и высказали свои предложения. Участники диалога подчеркнули, что для системы здравоохранения принципиально важны стабильные правила, доверие пациента и качественная реализация социальных гарантий, а окончательное решение по проекту новой Конституции граждане примут 15 марта на референдуме.

#конституция #референдум #Балаева

