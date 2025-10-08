В преддверии XII Гражданского форума Казахстана в Астане состоялась встреча министра культуры и информации Аиды Балаевой с представителями неправительственных организаций (НПО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Обращаясь к участникам диалога, Аида Балаева отметила, что за последнее время состоялось около десяти совещаний и консультаций НПО с руководителями отраслевых министерств. Эти контакты позволили найти решение актуальных вопросов. По мнению министра, сегодняшняя встреча станет ещё одним шагом к укреплению тесного сотрудничества с гражданским сектором.

«На заседании Национального курултая Президент страны отметил важность партнёрства государства и неправительственных организаций в решении актуальных проблем общества, и поручил усовершенствовать законодательство об НПО, а также критерии государственного социального заказа. С этой целью министерством сформированы рабочие группы, в состав которых вошли региональные эксперты и представители гражданского сектора», —обратила внимание собравшихся Аида Балаева.

По словам министра, предстоящий XII Гражданский форум позволит «перезагрузить систему общественных институтов и придаст новый импульс развитию гражданского общества».

Участники встречи предложили создать единый электронный портал (Е-НПО), где будет собрана открытая информация обо всех действующих НПО и благотворительных организациях — включая данные о финансировании, государственных заказах и этапах реализации проектов.

В ходе беседы также поднимались темы укрепления гражданской ответственности, развития волонтёрства и внедрения медиативных практик для предотвращения конфликтов в обществе.

Была отмечена активная работа министерства по реализации поручений Главы государства, в том числе формирование рабочих групп с участием региональных экспертов и представителей НПО для разработки нового закона о неправительственных организациях.

По итогам встречи были сформулированы предложения, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества между государственными органами и неправительственным сектором, и на поддержку гражданских инициатив, ориентированных на развитие общества.