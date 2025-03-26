Аида Балаева опровергла слухи о «Казахфильме»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр культуры и информации РК Аида Балаева выступила с заявлением касательно волны слухов вокруг Казахфильма, сообщает Kazpravda.kz

По словам главы ведомства, в последнее время киностудия «Казахфильм» стала предметом обсуждений, слухов и домыслов. Судьба «Казахфильма» так беспокоит общественность, поэтому она посчитала необходимым дать разъяснения по всем вопросам, будирующим общество.

«Прежде всего отмечу, что причастные к сфере кинодеятели имеют право высказывать свое мнение относительно процессов, происходящих вокруг киностудии, но я настоятельно рекомендую, распространяя информацию, основываться на фактах. Принцип «Закон и порядок» един для всех и его нарушения обязательно повлекут юридические последствия. Первое. Относительно якобы продажи территорий «Казахфильма». Этот вопрос должен быть исчерпан - все земли «Казахфильма» принадлежат киностудии. Они не проданы и используются исключительно в интересах кинематографии», – заявила министр.

Во-вторых, она прокомментировала сведения касательно существования неких инвесторов, готовых вложить в ремонт киностудии большие деньги.

«Данная информация широко распространяется в публичном пространстве, но подобные заявления делают люди, которые не могут подтвердить свои слова ни документами, ни какими-то иными гарантиями. Государство в лице МКИ готово сотрудничать с реальными инвесторами. Но нет никакой конкретики, ни одного гарантийного письма. Все на уровне разговоров», – пояснила министр.

В-третьих, Аида Балаева упомянула и о переносе киностудии в Астану. Из ее заявления следует, что это также слухи, которые не имеют под собой никаких оснований. Рассматривается возможный перенос в столицу творческого объединения «Казаханимация».

«Важно отметить, «Казаханимация» — это не производственная база, а структура, которая распределяет заказы на создание анимационного контента. Ее переезд в Астану никак не может парализовать индустрию. За последние 5 лет в стране, к сожалению, не было создано практически ни одного качественного анимационного фильма. В связи с этим целесообразно развивать анимационную индустрию на базе Фонда креативных индустрий, в структуре которого создаётся креативный хаб с целевым сектором развития анимации», – подчеркнула глава Минкультуры.

Также она добавила, что сегодня в казахстанской киноиндустрии происходят важные позитивные изменения.

«Казахфильм» – это не просто киностудия, это символ казахстанской культуры, поэтому его развитие – наш главный приоритет. Согласно новому закону, подписанному президентом, ежегодно не менее 30% от общего объема финансирования фильмов в нашей стране будет направляться напрямую в «Казахфильм». Это позволит сделать работу киностудии более эффективной и финансово стабильной. Также утверждены новые правила отбора кинопроектов, получающих государственную поддержку. В этом году конкурс кинопроектов по новым правилам проводится уже во второй раз», – говорится в сообщении главы ведомства.

Кроме того, развитие киностудии невозможно без международного сотрудничества.

«Казахфильм» совместно с зарубежными партнерами планирует запуск значимых совместных фильмов. Это важный шаг для продвижения казахстанского кино на мировом рынке и укрепления позиций наших кинематографистов. Наряду с этим, благодаря привлечению спонсоров, на киностудии начались ремонтные работы, которые не проводились последние 15 лет. Это первый этап обновления инфраструктуры, и я благодарна всем, кто вносит вклад в развитие киностудии и казахстанского кино! Конечно, пока речь не идет о капитальном ремонте, но это меры, направленные на создание нормальных человеческих условий для работы на «Казахфильме», – заключила Аида Балаева.

Также министр отметила, что «Казахфильм» - это не просто кинотворчество, а, прежде всего, хозяйствующая компания и конкурентоспособный участник рынка, создающий достойные условия для развития высокопрофессионального киноискусства. Поэтому министерство твердо убеждено, что этим предприятием должен управлять, в первую очередь, не режиссер или актер, а профессиональный менеджер, способный сделать деятельность киностудии рентабельной.

В завершение она подчеркнула, что со своей стороны министерство приложит все усилия, чтобы «Казахфильм» и далее успешно развивался.